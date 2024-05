Massimo Gurciullo, Sicily, suite…

Retour en Sicile

Après Sicily en 2017, Mas­simo Gur­ciullo, sici­lien d’origine, revient une nou­velle fois sur sa terre natale en une sorte de jour­nal intime, là où sa terre « tra­gique et poé­tique » prend des aspects tendres et iro­niques avec des fashio­nis­tas séduc­trices et bien des aspects dif­fé­rents le jour comme la nuit, là où son pays est impé­né­trable mais dont il dévoile les arcanes baroques, catho­liques (for­cé­ment), païennes mais sensuelles.

Existe autant les soli­taires que les extra­ver­ties, ce qui rend un lieu com­plexe et sai­sis­sant en plu­sieurs aspects aussi poé­tiques que réa­listes. Le pho­to­graphe ose par­fois en dévoi­lant des situa­tions impré­vues et iro­niques.

En témoignent le souci du détail, la com­po­si­tion et la lumière et le fémi­nin qui pos­sède une grande part de sur­prise. Mais il n’est pas pour Gur­ciullo qu’une boîte à chi­mères ou aux fan­tasmes. Le corps devient mys­té­rieux par les effets de plan et d’éclairage dans ce qui sou­vent bouge tou­jours un peu sans alté­rer la pré­ci­sion de la vision.

La magie oni­rique des pho­tos rap­pelle l’univers de Twin Peaks. L’énigmatique reste de rigueur dans le noir et blanc. Si bien que Gur­ciullo invente un lan­gage sombre et intem­po­rel mais il cherche aussi à l’érotiser plus que la femme elle-même.

jean-paul gavard-perret

Mas­simo Gur­ciullo, Sicily , suite…, FSL Edi­zioni, 2024.