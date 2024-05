Maurizio Serra, Munich 1938. La paix impossible

Munich sous un nou­veau regard

On croit tout savoir sur la confé­rence de Munich, véri­table trau­ma­tisme de l’histoire de l’Europe, pesante obses­sion des diplo­ma­ties occi­den­tales, déci­dées à ne plus céder aux chan­tages des dic­ta­teurs, ana­ly­sée et décryp­tée par des géné­ra­tions d’historiens de toutes natio­na­li­tés. Pour­tant, c’est avec un immense inté­rêt et un grand plai­sir de lec­ture qu’on lira l’ouvrage de Mau­ri­zio Serra sur cette lugubre confé­rence de sep­tembre 1938, dont le pres­tige de la France ne se releva jamais en Europe cen­trale.

Le lec­teur retrou­vera dans ce dense ouvrage les qua­li­tés d’analyste de l’histoire (des archives diplo­ma­tiques autant que des mémoires des pro­ta­go­nistes), de diplo­mate expé­ri­menté et d’écrivain de Mau­ri­zio Serra, membre de l’Académie française.

Trois points majeurs sur les­quels repose l’originalité de cette étude sont à rele­ver. Tout d’abord, la mise en pers­pec­tive his­to­rique de la confé­rence, depuis les trai­tés de 1919, la réor­ga­ni­sa­tion d’une Europe cen­trale sous influence fran­çaise, la nais­sance de nou­veaux Etats comme cette Tché­co­slo­va­quie à laquelle Paris se lia par un traité en 1924, puis le bas­cu­le­ment du rap­port de force en faveur de l’Allemagne. Sans nier les indé­niables res­pon­sa­bi­li­tés de la France dans cette déroute, Mau­ri­zio Serra rap­pelle, avec force détails, com­bien la poli­tique d’apaisement des Bri­tan­niques para­lysa toute la machi­ne­rie diplo­ma­tique des démo­cra­ties et ren­força la déter­mi­na­tion de Hit­ler à détruire l’œuvre des trai­tés de Ver­sailles et de Locarno.

Ensuite, l’importance accor­dée par l’auteur à l’étude des per­son­nages de ce drame rap­pelle que l’histoire est fait par des hommes, avec leur carac­tère, leurs qua­li­tés et leurs défauts, leurs peti­tesses et leurs gran­deurs, leurs illu­sions, leur aveu­gle­ment et leurs pas­sions. On ne com­prend rien à Munich si l’on omet la per­son­na­lité de Cham­ber­lain, enfermé dans ses cer­ti­tudes, et qui cachait der­rière son aire de “vicaire de vil­lage” un carac­tère iras­cible et mépri­sant, pétri de com­plexes.

Et que dire de Dala­dier le tai­seux, “hon­nête et point vil”, indé­cis et intel­li­gent, réa­liste et inca­pable de s’imposer sinon qu’il n’était pas de taille à se dres­ser contre les cou­rants puis­sants condui­sant au renon­ce­ment de Munich. Face à eux, un Mus­so­lini sur la corde raide et qui pou­vait tom­ber soit dans le réa­lisme géo­po­li­tique soit dans le prisme idéo­lo­gique; et un Hit­ler pressé d’en finir, de s’emparer du poten­tiel indus­triel de Bohême, d’anéantir la Tché­co­slo­va­quie pour mieux se jeter sur la Pologne. Et puis il y avait tous les autres, Beneš le Tchèque, Sta­line le Sovié­tique, Beck le Polo­nais, reje­tés hors de la scène, ainsi que les ministres et conseillers dont il ne faut jamais sous-estimer l’influence.

Enfin, le rôle de Mus­so­lini émerge de l’ombre dans laquelle les his­to­riens de la confé­rence le laissent trop sou­vent. Avec une grande pré­ci­sion, Mau­ri­zio Serra décrypte la poli­tique étran­gère en réa­lité fort com­plexe du Duce qui n’était pas encore pieds et poings liés avec le Ber­li­nois, se moquait comme d’une guigne de la Tché­co­slo­va­quie mais ne vou­lait pas d’une guerre.

Il ne fut donc pas seule­ment l’initiateur de la confé­rence mais y joua un rôle cru­cial en pro­po­sant un plan qui repre­nait les demandes du Füh­rer sans fran­chir les lignes rouges au-delà des­quelles les Occi­den­taux — les Fran­çais en l’occurrence — auraient réagi. Cette manœuvre per­mit de limi­ter le butin alle­mand aux Sudètes et de mettre sur la touche le plan de Rib­ben­trop, à savoir l’anéantissement de toute la Tchécoslovaquie.

On l’a com­pris, il s’agit d’un livre dense et com­plet, pas­sion­nant et riche d’enseignements.

fre­de­ric le moal

Mau­ri­zio Serra, Munich 1938. La paix impos­sible, Per­rin, avril 2024, 400 p. — 24,00 €.