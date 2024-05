Mystères

Le héros de Zinekb Mekouar, Anir, a dix ans, il aime les aigles qui font de grands cercles près des nuages mais sur­tout les his­toires de son grand-père, sur­tout celle du plus ancien rucher nommé celui “du Saint” per­ché sur le Haut Atlas. Il va apprendre à s’occuper des abeilles et à aimer la terre rouge et aride du lieu mais où se cache un lourd secret de famille.

« C’est tout petit, une abeille, tout petit, ça ne devrait pas mou­rir pour une his­toire de terre qui s’assèche, ça ne devrait pas mou­rir, une abeille ; c’est comme un enfant malade, une mère qui ne recon­naît plus son fils, ça ne devrait pas exis­ter” rap­porte l’auteure qui tente d’expliquer à l’enfant.

Elle lui ima­gine une cer­taine folie. Il devient une forme de double même si la cruauté en lui ne fait pas for­cé­ment de cadeaux mais s’attend à plus et à mieux. Tout est confirmé — ou presque — là où elle feint de sau­ver son per­son­nage, par­fois avec un cer­tain vérisme par­fois avec des images plus esthé­tiques mais non conve­nues.

Demeure l’impénétrable, l’énigmatique — mais d’une cer­taine manière tout est dit.

jean-paul gavard-perret

Zineb Mekouar, Souviens-toi des abeilles, Gal­li­mard, collec­tion Blanche,Paris, 2024, 176 p. — 19,00 €.