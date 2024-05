Christina Arza, slowly, tenderly

Eloge

La pho­to­graphe cubano-américaine Chris­tina Arza publie son pre­mier livre de pho­to­gra­phies. Il résume son par­cours per­son­nel et artis­tique selon une pro­fonde explo­ra­tion de l’expression de soi .

Il s’agit là d’un voyage afin de cap­tu­rer la sim­pli­cité de la vie quo­ti­dienne. C’est len­te­ment et ten­dre­ment qu’elle revient à l’essence de la créa­tion afin de res­sen­tir la lumière et la suivre dans une sorte de liberté créa­trice.

Le corps est là, plein d’amour pour expé­ri­men­ter la han­tise des lieux et de la femme

jean-paul gavard-perret

Chris­tina Arza, slowly, ten­derly, Die Keure, 2024, 96 p. — 50,00 €.