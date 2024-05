Prix Gens de Mer 2024

Yan LESPOUX lau­réat du prix Gens de Mer

Littoral-France 3-France Bleu 2024

Pome BERNOS & Fran­çois SARANO lau­réats du prix Com­pa­gnie des Pêches 2024

Le prix « Com­pa­gnie des Pêches » accom­pagne le prix Gens de Mer et cou­ronne lui aussi un ouvrage à carac­tère maritime.

Le prix Com­pa­gnie des Pêches 2024 est décerné à Pome BERNOS & Fran­çois SARANO pour leur livre « S’il te plaît, dessine-moi un cacha­lot », publié chez Actes-Sud.

Ils rece­vront un chèque de 1500 €, remis par la Com­pa­gnie des Pêches.

Le jury dia­lo­guera avec les lau­réats le samedi après-midi 18 mai lors d’une ren­contre face au public dans le cadre du fes­ti­val Eton­nants Voya­geurs ; les prix seront remis le même jour.

La pré­si­dente Isa­belle Autis­sier et les jurés remer­cient l’ensemble des édi­teurs qui ont bien voulu leur adres­ser les ouvrages de la pré­sé­lec­tion 2024.

Le prix « Gens de Mer », créé en 2006 et remis chaque année lors du Fes­ti­val Eton­nants Voya­geurs, est des­tiné à récom­pen­ser l’auteur d’un livre récent ayant un carac­tère mari­time au sens le plus large. Son jury est com­posé de per­son­na­li­tés du monde lit­té­raire et maritime.

- Isa­belle Autis­sier, navi­ga­trice, jour­na­liste, écri­vain, lau­réate de la pre­mière édi­tion en 2006, pré­si­dente du jury 2024

- Michèle Polak, auteure et libraire de livres anciens

- Alain Hugues, navi­ga­teur et direc­teur de chan­tier naval, auteur

- Jean-Michel Le Bou­lan­ger, Pré­sident du Fes­ti­val Eton­nants Voyageurs

- Nono, alias Joël Auvin, pro­fes­seur, auteur, des­si­na­teur de presse

- Patrick Sois­son, de l’Académie de Marine, Pré­sident de la Com­pa­gnie des Pêches

- Benoît Hei­mer­mann, grand repor­ter, auteur, édi­teur, lau­réat 2019

- Phi­lippe Jou­bin, jour­na­liste et auteur, repré­sen­tant le Groupe Ouest-France

- Loïc Josse, auteur, créa­teur et secré­taire du prix

Doré­na­vant par­rainé par France 3 Bre­tagne et France Bleu Armo­rique, le prix devient Prix Gens de Mer – Lit­to­ral – France 3 – France Bleu.