Monique Wittig, Dans l’arène ennemie — Textes et entretiens 1966–1999

Lutteuse va

Le pro­jet de Monique Wit­tig dans les années 70 est devenu non seule­ment la toile de fonds de notre société mais de ses fon­de­ments. Ils se découvrent dès les pre­miers tra­vaux de la créa­trice. Elle a inventé une contre-culture fémi­niste porno-soft par­fois, pour sau­ver les femmes de la vie qu’elles avaient, des sta­tuts de recluses dans les divers opus­cules mas­cu­lins. Ses batailles (rap­por­tées dans cet impor­tant ensemble) furent nombreuses.

Elles eurent moins à voir avec quelque chose de phy­sique qu’avec un véri­table pro­ces­sus de chan­ge­ment. Même si la pen­sée ou la fic­tion oni­rique de Wit­tig étaient là pour dis­til­ler une néces­saire vio­lence. Le pro­pos est donc cruel mais il ne sombre jamais dans la déri­sion pure, même si cer­tains consi­dé­raient celle-ci comme scan­da­leu­se­ment issue du Grand Gui­gnol ou du mau­vais goût. En tout état de bonnes causes, par ses écrits l’auteure a fait décou­vrir autant une atmo­sphère d’utopie qu’une réflexion sur le mélange des genres et le refus de toute taxinomie.

Elle a donc su détruire aussi lit­té­rai­re­ment que phi­lo­so­phi­que­ment la caté­go­rie d’homme omni­po­tent voire infirme. La fan­tas­ma­go­rie et la phi­lo­so­phie de Wit­tig à grande échelle sont plu­ri­dis­ci­pli­naires — en mon­trant qu’il n’existe plus de hié­rar­chie abso­lue de l’homo erec­tus et qu’ il doit retrou­ver sa place dans une nature en déli­ques­cence.

Les inter­ven­tions réunies dans cette édi­tion sont bien­ve­nues, inté­res­santes, décoif­fantes, comme afin qu’une autre ligne idéo­lo­gie soit impla­ca­ble­ment conduite face à l’hypocrisie fon­da­men­tale du monde (aca­dé­mique mais pas seule­ment). Enga­gée, une telle femme a su impo­ser des dik­tats inédits contre les conser­va­tisme de la sou­mis­sion féminine.

D’où la pré­sence de nou­veaux pou­voirs plus éclai­rés et redou­tables que les Edi­tions de Minuit se sont hono­rées de poin­ter avec l’auteure de L’Opoponax, Les Gué­rillères, Le Corps les­bien, pour faire sau­ter les formes, concepts et caté­go­ries qui font de l’hétérosexualité le seul contrat social pos­sible.

Mais Lin­don ne se limita pas à Wit­tig ou Sar­raute mais aussi révéla d’autres auteures, par­fois ful­gu­rantes comme par exemple Joëlle de la Casi­nière avec Le pays où tout est permis.

jean-paul gavard-perrret

Monique Wit­tig, Dans l’arène enne­mie — Textes et entre­tiens 1966–1999, édi­tion éta­blie par Sara Gar­ba­gnoli & Théo Man­tion, Edi­tions de Minuit, avril 2024, 368 p. — 22.00 €.