Melting-pot

L’autrice-compositrice-interprète Kacy Hill pro­pose son qua­trième album stu­dio BUG, où elle cultive son image et sa per­son­na­lité en explo­rant ses fon­da­men­taux. Ils mélangent un aspect orga­nique mais aussi une vision sur­réa­liste afin d’entretenir sa propre psy­ché, son épa­nouis­se­ment et l’amour au tra­vers de divers jeux de miroir et çà et là leurs impasses.

Elle cultive par sa musique la ten­dresse. Le tout avec des har­mo­nies velou­tées d’un piano doux mais là où des rythmes s’entrechoquent. Tout flotte dans une atmo­sphère volon­tai­re­ment déser­tique pour mieux res­sas­ser de propres confes­sions mélo­diques. Et ce, en un mélange folk, dream-pop et Ame­ri­cana où se délectent en oppo­si­tion l’angoisse et la confiance pour savoir ce qui arrive enfin et qui attend patiem­ment au bout du chemin.

jean-paul gavard-perret

Kacy Hill, Bug, Nett­werk Music Group, 2024.