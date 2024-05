Valéry Molet, L’Appel des décombres, ou Pourquoi je lis “Gilles” de Pierre Drieu la Rochelle

Nouvelle plume au litteraire.com, Sabine Zube­rek, d’ori­gine germano-slave, enseigne et vit à Lille. Agré­gée de Lettres modernes, elle a long­temps tra­vaillé sur l’œuvre de Blaise Cen­drars et de Rudyard Kipling en lit­té­ra­ture com­pa­rée à l’Université de Lille III, puis à Paris Nan­terre. Ega­le­ment diplô­mée en lin­guis­tique, elle s’est déci­dée tar­di­ve­ment à la publi­ca­tion. Ecri­vant sur­tout de la poé­sie, elle a co-fondé avec une amie poète l’Association des Amis de Pierre Dhai­naut et co-créé avec elle le Prix Pierre Dhai­naut du livre d’artiste pour le public sco­laire de l’académie de Lille. Elle col­la­bore à plu­sieurs revues comme Terre à ciel, Recours au poème ou Poé­sie pre­mière en tant que poète et cri­tique littéraire.

Petit livre pour initiés ?

L’on tient dans la main un bien étrange petit livre, le genre de livre à se pas­ser sous le man­teau entre aver­tis, d’ailleurs plus petit que la main, à la cou­ver­ture de papier mâché ou de cendres blanches, bar­rée d’ésotériques flammes, feux fol­lets, âmes en peine au bord du pur­ga­toire, esprits dia­blo­tins. Quelques let­trines achèvent de lui don­ner un faux air de gri­moire qui pro­met de saper les repré­sen­ta­tions. Un pro­gramme d’abord édi­to­rial1



Cet étrange petit livre, le Harry Hal­ler d’Hermann Hesse aurait pu le trou­ver, glissé à son insu par un homme jailli d’une ruelle obs­cure et aus­si­tôt éva­noui, dans la poche de son man­teau détrempé : petite bro­chure de foire ou tom­bée sous la main dans un cabi­net de curio­si­tés trans­formé en Théâtre magique des sui­ci­dés de la société.

Plus qu’un essai, un Traité réservé aux insen­sés pour loup des steppes ! Sinon un piquant pam­phlet dans un mil­lé­naire où l’on peut désor­mais tout dire sans finir assas­siné mais où l’on ne dit rien sauf à tondre le mou­ton noir, sin­geant une sub­ver­sion qui bêle entre les cloués au pilo­ris du moment, Ernaux et Tes­son. L’ironie, elle, ne plai­sante tou­jours pas ! On en a plus que jamais besoin à l’heure des gorges tièdes et poli­ti­que­ment cor­rectes. Molet choi­sit tou­jours la face nord de la cri­tique littéraire.

Reve­nons au petit livre des sou­ter­rains. Son titre est du Molet tout cra­ché, comme cra­chait Céline, dans la jouis­sance para­doxale de la décom­po­si­tion : L’Appel des décombres résonne, dirait le Harry Hal­ler de Hesse, comme une pen­sée trop vieille ou trop jeune pour nos socié­tés déli­ques­centes et fac­tices. Elle sug­gère d’adopter l’idée du rejet comme une exquise sen­sa­tion, le juge assis en face de l’assassin, les yeux dans les yeux, un bref ins­tant pour deux âmes nues au milieu d’une jour­née pas­sable et vul­gaire.

L’essai est le genre qui sied à l’écriture aux mille nuances d’amertume de Valéry Molet. L’essai est son genre, qui va « à sauts et à gam­bades » de la forme d’un rien qu’elle prend dans les détours pour reve­nir au sujet qui l’occupe : son Drieu. Tom­bée, la Rochelle.

Molet s’y fait le tison­nier des cendres mou­rantes de notre nou­veau Mal du siècle et monte en téné­breux au front de notre pro­pen­sion au débou­lon­nage toni­truant, expli­quant pour­quoi il lit le Gilles de Drieu qui s’oppose pour­tant « à ce qu’[il est] ». Il rue dans les bran­cards, il n’aura pas de mal à nous héris­ser ! Il ne s’agit tou­te­fois aucu­ne­ment de réha­bi­li­ter le mau­dit poli­tique, mais de déri­ver dans le sillage d’une oeuvre, pur­ga­toire de la bêtise qui agit comme un repous­soir d’une noire luci­dité.

Il s’agit pour Molet de por­ter le risque d’une conscience éner­gique, celle du lec­teur pré­cis qu’il est et qui lui fait écrire en défi­ni­tive : « Le Fas­cisme, même avec un grand F, n’est jamais qu’un fatras vers la déroute. Il est indis­pen­sable d’être dégoûté de l’existence pour la déva­lo­ri­ser sous l’angle de la détes­ta­tion de tout. » (p. 43). Comme le disait Gide, qui s’était pour­tant opposé à ce que Drieu soit de nou­veau publié après Vichy : « On ne fait pas de lit­té­ra­ture avec de bons sen­ti­ments ». C’est de lit­té­ra­ture dont il est ques­tion dans L’Appel des décombres, et de cette « esthé­tique de l’impuissance » qui carac­té­rise, selon Molet, le roman de Drieu, che­va­lier noir de sa propre Apo­ca­lypse.

Peut-on encore lire Gilles de Drieu la Rochelle ? Retour en boo­me­rang de la ques­tion posée au soir du Juge­ment de l’Histoire.

A rebours de la can­cel culture, Valéry Molet tente une lec­ture esthé­tique du roman le plus ouver­te­ment anti­sé­mite – notons que l’argument anti­sé­mite fut de peu de poids dans la cen­sure qui le condamna en 1939 – de l’écrivain col­la­bo­ra­tion­niste relé­gué au rang des pes­ti­fé­rés du patri­moine lit­té­raire fran­çais. Sans nier – le contraire serait obs­cène — les mul­tiples revi­re­ments idéo­lo­giques et l’engagement fas­ciste de Drieu, ex-ami d’Aragon, de Mal­raux, et un temps phi­lo­sé­mite, Molet montre que Gilles, frère ennemi d’Auré­lien, est moins un roman à thèse qu’un roman à charge contre une époque mar­quée par la déca­dence, une œuvre plus com­plexe qu’il n’y paraît, celle d’un « homme hanté par le mal du siècle 2, trem­pant sa plume à l’amertume et au déses­poir, humeurs noires d’un XXème siècle tenté par tous les mani­festes en –ismes, du plus sublime au plus repous­sant.

Drieu l’amoureux ; Drieu le méta­phy­sique ; Drieu, le fou furieux ; Drieu le gamin bour­geois cynique par-delà toutes ses dis­so­nances poli­tiques jamais digé­rées : « Gilles hésite sur la voie à suivre. Drieu n’hésita pas comme tous les êtres dubi­ta­tifs. “J’ai joué, j’ai perdu, je mérite la mort” » (pp. 16–17).

Le pro­gramme de Valéry Molet est le sui­vant : com­prendre l’homme Drieu, lequel a éprouvé toutes les contra­dic­tions jusqu’à tendre allè­gre­ment le flanc à ses impré­ca­teurs, com­prendre l’intimité d’une énigme. Mon­trer, à l’instar de Gaë­tan Picon à qui nous emprun­tons le pro­pos, que « l’échec de Drieu, après tout, est celui de la sin­cé­rité »3, celle d’un homme en proie au doute per­pé­tuel et avide d’« une régé­né­res­cence fran­çaise » dans un air du temps vérolé, car Drieu, c’est une vie qui peut se cari­ca­tu­rer en trois pos­tures dans une IIIème Répu­blique cor­rom­pue jusqu’à la moëlle : dandy démo­crate et phi­lo­sé­mite, puis fas­ciste névrosé et obsédé par les Juifs, sui­cidé enfin, déçu du fas­cisme et refu­sant toute porte de sor­tie, ouverte par ceux de l’autre bord qui voyaient tou­jours en lui une noblesse d’âme dans le chaos de la rai­son.

Fas­ciste et anti­sé­mite déli­rant et féroce qui fit ainsi libé­rer plu­sieurs écri­vains pri­son­niers des camps de tra­vail, comme Sartre, aida Jean Paul­han à fuir la Ges­tapo ou sauva ses amis juifs dont sa pre­mière épouse. Sans en faire une excuse – toutes les contra­dic­tions sont à prendre en compte -, l’on peut admettre avec Molet que son fas­cisme fut consub­stan­tiel à sa sin­cé­rité et recon­naître que, sur un plan esthé­tique, Drieu reste un grand écri­vain, n’en déplaise à ceux que Molet appelle « les imbé­ciles caco­pho­niques » : « Drieu a com­pris que les romans ne doivent pas être roma­nesques […] Comme tous les vrais créa­teurs, il consi­dé­rait la forme roma­nesque comme dépas­sée. » (p. 6).

Molet ne redore pas la bio­gra­phie de Drieu, n’analyse pas un roman qui le fut peu : il part de sa récep­tion de Gilles, le roman de Drieu qu’il « aime le moins », d’une éva­lua­tion de ses thèmes (la guerre, les femmes, le sexe, l’argent…) pour dire sa propre humeur, sa propre com­plexion dans le miroir que lui tendent l’auteur et son per­son­nage aux facettes mul­tiples et contra­dic­toires. Deux époques se répondent : celle de l’entre-deux-guerres et la nôtre, toutes deux mar­quées par une déca­dence, une bas­sesse poli­tique et morale « qui voit l’espérance même se détruire »4, un appau­vris­se­ment de l’âme.

Le roman Gilles devient pour Molet le foyer à par­tir duquel se dif­fractent son « moi » et notre époque. Molet joue de la fonc­tion éva­lua­tive de la lec­ture et du dédou­ble­ment qu’elle auto­rise. Son approche de Gilles, loin d’être uni­voque, pro­cède par accu­mu­la­tion de nuances qui pro­duisent un constant brouillage de l’image de roman hai­neux et invitent à envi­sa­ger celui-ci comme le par­cours ini­tia­tique d’un jouis­seur obsédé par la mort, comme la tra­jec­toire d’un désastre assumé. L’authenticité de Gilles serait celle des humeurs, non celle des dogmes réac­tion­naires : « Heu­reu­se­ment que les armées alle­mandes ne sont plus dans nos rues : on ne sait jamais vers quelle paro­die cela nous aurait entraî­nés. Sûre­ment une din­gue­rie. Pour­tant, à en juger par la vie noc­turne de la plu­part de nos capi­tales, on a le sen­ti­ment en forme de casque à pointe que le couvre-feu est devenu la marotte urbaine. Pauvre Drieu, tu vois, rien n’a vrai­ment changé depuis que tu nous as quit­tés. Pen­dant ce temps, Gilles a chaussé la car­rière du quai d’Orsay. Il rédige des notes inutiles sur des conflits dont tout le monde se fiche. », écrit Molet médi­tant sur Gilles (p. 17).

Molet envi­sage l’histoire du per­son­nage comme celle de l’intériorisation d’une errance col­lec­tive tout à fait ordi­naire, dans laquelle tout lec­teur pour­rait se recon­naître : « On est humain dans la mesure où l’on fait entorse à ses dogmes5 ». Gilles est cet alter ego ambi­va­lent, de ceux qui « scrut[ent] le monde comme s’il[s] n’en venai[ent] pas » et dont le point de vue s’attache « au déclin des êtres et des choses », et à l’argent comme « pos­si­bi­lité de haïr tout le monde sans en rendre compte » (p. 10). Gilles devient le prisme ultime : « De retour à Paris, avec Pau­line, Gilles se four­voie dans la poli­tique. Son Apo­ca­lypse ne révèle rien. Tous les soirs sont mor­tels lorsqu’on entre en poli­tique. Toutes les jour­nées deviennent pénibles. Bien sûr, on s’agite. Bien sûr, il y a des réunions. Bien sûr, il y a des débats. La fai­blesse de Gilles réside dans son affec­ta­tion poli­tique alors qu’il sait que “les affaires humaines se déve­loppent dans un incroyable désordre, un entre­croi­se­ment d’ignorances, une négli­gence, une rêvas­se­rie uni­ver­selle”. La poli­tique est la méta­phy­sique des gode­lu­reaux, un “iné­nar­rable caram­bo­lage de riens ». Pour­quoi sa luci­dité fait-elle défaut ? Il sait que l’amitié fond et que l’amour évoque la détresse la plus pithé­can­thrope. Pour­quoi se perd-il ainsi en croyant à la déca­dence, aux défis fran­çais et autres fan­fre­luches folk­lo­riques ? Car il n’éprouve jamais la vacuité ou presque » (pp. 39–40).

Cette vacuité, Molet, à l’inverse du per­son­nage de Drieu, la res­sent, comme il sent la « volonté [de Drieu] de tou­cher le fond » ; pèse en la voix de Drieu « la sainte indif­fé­rence de son cœur ». Toute lec­ture doit moins tra­quer le sens de l’œuvre que sou­pe­ser le risque qu’elle prend. Dans le risque gît la liberté qui n’est pas à confondre avec l’indépendance qui sécu­rise, explique Valéry Molet.

« Drieu est un autre moi-même » : Drieu plus intime

Le roman de Drieu figure un cane­vas de ten­sions âpres sur lequel Molet brode ses propres réflexions et passe le doigt sur des cica­trices rouges comme des crêtes de coq : « Drieu est un autre moi-même. Pour­tant, je ne suis ni séduc­teur comme lui, ni ath­lé­tique, ni poli­tisé, ni fas­ciste, encore moins sui­ci­daire […]. J’aurais pu être tout cela si je n’avais pas été un bavar­dage de moi-même. Drieu s’oppose à ce que je suis mais ses livres se com­portent comme mes auto­bio­gra­phies. De tous ses livres, Gilles est celui que j’aime le moins et qui m’est le plus proche. », lit-on en pre­mière page.

Plan­ter un cou­teau dans le visage observé, c’est encore clouer l’homme à son reflet. Pour échap­per à l’erreur qu’il y a à se regar­der dans le miroir, le détour est néces­saire pour atteindre la proxi­mité. L’écriture de L’Appel des décombres s’ouvre tou­jours du point au contre­point et prend en charge tout ce qu’elle peut drai­ner de pro­saïque, de trouble, de mala­dif, de nau­séeux et de per­vers dans nos consciences. Molet y éva­lue la sienne dans cette alté­ra­tion néces­saire qu’implique l’expérience de la lec­ture et de l’écriture : « Gilles est un roman sans espé­rance. Je n’avais jamais appro­ché de si près la lai­deur. »

Plus inti­me­ment, il écrit quelques pages plus tôt : « La majo­rité des vies res­semble à des voyages au long cours sans bateau ni voie navi­gable. La majo­rité des vies singe une enquête de police : c’est lent, affreu­se­ment lent. C’est lourd, affreu­se­ment lourd. L’amour n’est jamais là. La mort n’est pas encore là. […] Il fau­drait pou­voir regar­der la mer, assis sur un pou­mon gra­ni­tique. Le vent vous ébou­riffe. Les vagues, per­pé­tuel­le­ment en voie d’extinction, nouent le sable, la pierre et le cer­veau. Le bric-à-brac devient sacré. Il n’y a plus rien que l’océan face à vous qui gigote dans son pla­centa de bes­tioles et d’algues. Pour­quoi faut-il quit­ter la mer ? » (pp. 38,39).

Venir de Gilles à soi par vagues suc­ces­sives, ouvrir les pou­pées gigognes de l’amertume, sou­la­ger sa rate détra­quée. Le petit livre gris laisse fer­men­ter les thèmes du roman, les laisse se désac­cor­der à la lec­ture pour les accor­der autre­ment au fil des pages dans un jeu d’anamorphoses curieuses et pro­li­fé­rantes propres à tra­duire l’instabilité de la forme humaine, le com­bat avec nos iden­ti­tés, nos incar­na­tions, nos ten­ta­tions, nos per­ver­sions.

Gilles appa­raît à la fois comme le gibet et la man­dra­gore du condamné à mort. Molet veille sur le bour­reau et sur la vic­time comme sur un enfant malade. Il fait dévier sa lec­ture de Gilles, en désta­bi­lise le texte dans un remo­de­lage constant, une écri­ture rhap­so­dique qui vise à nous faire prendre un moment la mesure de notre indi­vidu comme il se mesure lui-même à l’aune d’un roman « d’une noir­ceur atroce qui ne dégou­line sur aucun bonheur ».

La lit­té­ra­ture est un com­merce qui ins­taure une poé­tique de l’à-côté, défi­nie comme la faculté d’accueillir l’inopiné, de piquer la curio­sité de l’autre pour s’en faire accep­ter, de peser sur l’Autre en soi et en face de soi, peu importe les balances et les poids. Molet pèse et démêle les « faux papiers » et les « vraies tra­jec­toires », les des­ti­nées fal­si­fiées. Entre les pages de Gilles, il débusque l’homme nu et seul, élé­gant « sous les coups de bou­toir de l’ennui ». Gilles n’aura été ni élé­gant ni silen­cieux : « Son der­nier geste est de prendre un fusil et de tirer comme un sur­réa­liste sur des gens incon­nus, en pen­sant savoir pour­quoi. Ses idées sont des poi­gnées d’amour arra­chées au flanc des cochons. Je les com­prends sans les com­prendre, jamais. J’ai une défi­ni­tion de la bêtise : la bêtise, c’est l’absence de silence. Gilles pou­vait se taire. Sa géné­ra­tion aurait pu se taire. Il n’est même pas capable de mou­rir à la fin. Aucun tee-shirt n’aura son visage pour effi­gie» (P 44).

La lit­té­ra­ture s’origine tou­jours d’une erreur, l’écriture consiste à aller au bout de cette erreur. L’erreur est de faire repo­ser la créa­tion sur la créa­ture, écrit à peu près en ces termes Blaise Cen­drars dans L’Homme fou­droyé.

La Guerre, grande Muse du XXème siècle : Apol­li­naire, Cen­drars, Céline…et Drieu.

Drieu, « per­mis­sion­naire éter­nel », est un autre fou­droyé, de ceux qui ont fait de la guerre la plus belle des amantes lit­té­raires dans un siècle où « la chair gaie [est celle qui peut être] muti­lée », écrit Molet. Il évoque comme une filia­tion les fleurs sublimes que sont les Poèmes à Lou d’ Apol­li­naire, écloses dans l’infâme des tran­chées, « les ser­pents inju­rieux » de Céline et son Bar­damu, les « pépites-castagnettes » de Cen­drars qui voit sur­gir de terre des mains cou­pées comme d’autres fleurs inédites. Molet écrit encore : « Il y a plus de vérité esthé­tique dans un corps en char­pie que dans le rou­le­ment obèse d’un cad­die ».

Si la guerre semble actua­li­ser en Drieu comme chez les autres un besoin d’échec, elle appelle réso­lu­ment. Elle est cet appel des décombres pour se sen­tir vivant et « être avec les autres hommes », à l’écart d’une société vaine et assise dans une abjec­tion autre­ment immo­rale. Oui, l’image des corps a radi­ca­le­ment changé au XXème siècle. Et l’oreille droite de Céline – l’oreille non malade – d’être atten­tive à la musique d’un trou­peau de phoques qu’on brûle à petit feu. La musique de la guerre est un puis­sant caus­tique ! « De la musique en chair, en vif, en trait, en pointe ». Le rythme de la guerre est plus fort que la vie, jusque dans le fré­mis­se­ment des asti­cots qui ondulent dans la chair. Vive La Cha­rogne de Bau­de­laire ! « Que de chefs-d’œuvre au bout d’une baïon­nette ! », écrit de même Molet.

Comme Cen­drars et Céline, Drieu fait aussi la part belle aux femmes, aux pros­ti­tuées qui n’appartiennent à per­sonne, au corps fémi­nin qui entre­tient avec celui des morts au front une meur­tris­sure sem­blable. Il n’y a qu’un pas des cama­rades du front aux femmes. On est dans une lit­té­ra­ture des ports, des fou­toirs, des bor­dels, de l’érotisme et de la « por­no­gra­phie idéale » comme pen­dant à l’appel de la mort… Molet cite au pas­sage Ara­gon et La Défense de l’infini.

Le texte de Valéry Molet est un habit d’Arlequin. Un rien mons­trueux et bouf­fon, au sens où il prend à rebrousse-poil ceux qui se la racontent, poli­ti­ciens ou autres écri­vains, tous ignobles au fond. Dans la cir­cu­la­tion de l’écriture à la lec­ture, Molet pose les équa­tions som­maires6 de notre monde, ce port exo­tique où il déballe son balu­chon de for­çat. Il assène comme on exhi­be­rait des ver­rues : « Le bon­heur ne sup­porte pas les consé­quences », « le men­songe au cœur de l’organisation sociale [vaut mieux que la vérité] », « per­sonne ne domine per­sonne [:] il n’y a que des indi­vi­dus étanches les uns aux autres qui pié­tinent […] autrui » … Il éreinte ces autres Assis que nous sommes, tatoués, per­cés, connec­tés (on dirait Tes­son !), qui nous dan­di­nons dans les grandes sur­faces de l’accomplissement humain d’aujourd’hui : le super­mar­ché, les files « coupe-files » des espaces muséaux embou­teillés et désor­mais acces­sibles par réser­va­tion du CE, le cré­ma­to­rium.

Il annonce la mort de l’Art, déjà dépassé, s’interroge sur la poé­sie… Molet s’aigrit-il ? Se froisse-t-il tra­gi­que­ment, comme Anti­gone au contact de ce petit bon­heur qui sent l’ail et « la sau­cisse », et « fait bip bip » ? Souhaite-t-il, comme Bau­de­laire dans Mon cœur mis à nu, flé­trir « le soleil de la sot­tise » ? Il écrit, au terme de son par­cours, que « Gilles se déteste dans Drieu » et que « Drieu pro­voque Gilles dans sa soif de des­truc­tion » : « Drieu est au-delà du pes­si­misme. Il nous aban­donne, seuls, frêles oisillons tom­bés de nulle part. En refer­mant ces presque sept cents pages, vous vous sen­tez un peu amers ». Collé à Drieu, à son huma­nité ter­rible, Molet envi­sage lui-même l’idée du sui­cide entre deux lignes dis­crètes qu’il balaie vite d’une pirouette de la déri­sion dont il a le secret et qui colle aux doigts comme de la barbe à papa.

Nous gage­rons que Valéry Molet reste « un conver­sa­tion­niste spi­ri­tuel » et un flâ­neur pari­sien que Paris, capable d’absorber tous les van­da­lismes poli­tiques, tous les pro­grammes de défi­gu­ra­tion artis­tiques ou urbains en ce qu’elle n’est pas une Rome figée dans son éter­nité, sauve encore d’une « élon­ga­tion de soi » et d’une amer­tume mor­ti­fère. C’est cela sans doute, « prendre de la hau­teur », celle du dandy et de l’honnête homme, dont l’aristocratie se mani­feste dans un dés­œu­vre­ment méta­phy­sique ou une médio­crité dorée.

sabine zube­rek

Valéry Molet, L’Appel des décombres, ou Pour­quoi je lis Gilles de Pierre Drieu la Rochelle, Le Feu Sacré Edi­tions, col­lec­tion Les Feux Fol­lets, jan­vier 2024 — 8,50 €.



Notes :