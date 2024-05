Victor K., Service Action — tome 4 : “Le Chevalier de Jérusalem”

Un thril­ler haletant

En 2023, nombre d’événements se sont pro­duits, indui­sant une grande ten­sion entre les nations, les peuples, les fac­tions de toutes natures. Il est loi­sible de pen­ser que ces situa­tions nou­velles mobi­lisent les effec­tifs des ser­vices de ren­sei­gne­ments les plus divers. Le roman­cier, pour la DGSE, entre­mêle des mis­sions sur dif­fé­rents fronts qui toutes sont prio­ri­taires. Entre le centre de l’Afrique où se suc­cèdent les coups d’État mili­taires, le Sahel, l’Ukraine, le Proche et le Moyen-Orient, les opé­ra­tions à mener sont nom­breuses et diverses.

Les péri­pé­ties du roman se déroulent sur de nom­breux théâtres d’actions. De Jéru­sa­lem, au Sou­dan, du Vati­can à Dubaï, de Gaza au Caire… le roman­cier mal­mène ses per­son­nages, leurs fai­sant souf­frir mille ava­nies. Mais l’auteur montre les liens, les rap­ports que peuvent entre­te­nir les agents de ter­rain, qui se croisent, peuvent s’allier ou se com­battre selon les circonstances.

La colo­nelle Cora­lie Des­noyers — Athéna — a été mise en retrait de son com­man­de­ment après l’échec d’une opé­ra­tion de pro­tec­tion d’une haute per­son­na­lité. Elle a, alors, rejoint les forces ukrai­niennes dans le Don­bass, mais elle a été exfil­trée, sur ordre du Pré­sident, alors que sa situa­tion était très dif­fi­cile (Tome 3 — Louve Alpha). Depuis, elle se recons­truit en com­pa­gnie d’Angélique, L’Ange, une agente du SA (Ser­vice Action de la DGSE), sa compagne.

Le qua­trième tome de la série com­mence le 15 juillet 1099, à l’apogée de la pre­mière croi­sade. Le siège de Jéru­sa­lem prend fin dans un bain de sang. À l’endroit qui devien­dra le plus vénéré, Gode­froi de Bouillon jure de tou­jours pro­té­ger le tom­beau du Christ.

Le 23 octobre 2023, en fin de mati­née, la colo­nelle Cora­lie Des­noyers est venue rendre un hom­mage à ses proches du SA tombé en ser­vice.

Le direc­teur de la DGSE est convo­qué au Palais. En com­pa­gnie de son adjoint, il fait le point avec Jupi­ter qui va s’envoler pour Israël.

Le 24 octobre, suite à une visite infruc­tueuse, le Pré­sident s’entretient avec Mah­moud Abbas, le pré­sident de l’Autorité pales­ti­nienne. Après la confé­rence de presse, alors que le temps presse pour le dérou­le­ment du voyage pré­si­den­tiel, Abbas glisse à l’oreille de Jupi­ter qu’un homme, peut-être, pourra faire taire les armes et les haines : « …trou­vez le Che­va­lier de Jéru­sa­lem. »

Com­mence alors une traque de tous les dan­gers pour Athéna, qui a retrouvé son poste sur ordre de Jupi­ter, et ses troupes car…

L’intrigue pro­gresse avec un rythme sou­tenu, sans temps morts ni délayages, pas­sant rapi­de­ment d’un pro­ta­go­niste à un autre, d’un lieu à l’autre, d’une scène à une autre, avec une écri­ture sobre, pré­cise, allant à l’essentiel pour décrire toutes ces actions. On relève un tra­vail sur la réa­lité, au plus près des évé­ne­ments authen­tiques, décri­vant des rai­sons poli­tiques qui motivent telles ou telles réac­tions. C’est aussi une belle des­crip­tion de ce dépar­te­ment de la défense dont la nature même est de res­ter très dis­cret, voire secret pour de mul­tiples actions comme celles qui impliquent la des­truc­tion de bâti­ments, d’équipements, de personnages…

Le choix de don­ner le rôle prin­ci­pal à une femme est heu­reux dans la mesure où, dans une telle struc­ture, on peut ima­gi­ner faci­le­ment que ce n’est pas le cas. Un nou­veau tome où la ten­sion de l’intrigue est exa­cer­bée dès les pre­mières pages et se main­tient sans fai­blir jusqu’à un dénoue­ment explosif.

serge per­raud

Vic­tor K., Ser­vice Action — tome 4 : Le Che­va­lier de Jéru­sa­lem, Édi­tions Robert Laf­font, coll. “Romans”, mai 2024, 324 p. — 21,90 €.