Charles Baudelaire, Correspondance I, II

Drame humain

Au sein de l’oeuvre bau­de­lai­rienne, la cor­res­pon­dance du poète reste sou­vent un phé­no­mène mino­ri­taire. Néan­moins, cette édi­tion contient près de mille quatre cent vingt lettres et témoins et elle couvre en deux tomes la période jan­vier 1832 — février 1866.

Depuis cette époque, les lettres suivent le drame de la vie de Bau­de­laire. L’existence s’y trans­forme en des­tin. D’aucuns y ont per­çun indi­vi­dua­lisme voire un égoïsme. Or, l’enjeu de cette cor­res­pon­dante est bien dif­fé­rent. La cause de sa pri­va­ti­sa­tion est géné­rale. Elle n’est donc pas l’effet d’un Narcisse.

L’auteur ne pou­vait que déplo­rer ses échecs là où bran­dir ses droits sub­jec­tifs. Sou­vent pour rap­pe­ler son état des lieux et sa dégra­da­tion pro­gres­sive. Celle-ci tra­duit un aspect de glis­se­ment vers le néant à l’inverse de ce que la nais­sance de l’oeuvre aurait pu fer­mer S’inscrit une faillite exis­ten­tielle.

Bau­de­laire fut vic­times de contin­gences de l’époque qu’il tra­versa tant bien que mal à mesure qu’une forme de pro­vi­dence pro­gres­sive refer­mait ses portes sur le poète et ses exigences.

Les lettres n’affichent que des tur­bu­lences, sortent de toute zone de confort. Mais, et para­doxa­le­ment, dans leur genre elles sont plus que bien. Elles poussent le total du cor­pus à une force essen­tielle tout en fon­dant, afin de ten­ter de faire bar­rage, une indé­niable légitimité.

jean-paul gavard-perret

Charles Bau­de­laire, Cor­res­pon­dance I, II, cof­fret de deux volumes ven­dus ensemble, Gal­li­mard, Col­lec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, paru­tion 2 mai 2024 — 126,00 €.