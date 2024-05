Francesco Mercadante, Il colore delle gente

Trans­fi­gu­ra­tions

Le pho­to­graphe ita­lien Fran­cesco Mer­ca­dante réus­sit un exploit : por­tant son regard sur les images les plus clas­siques d’une cer­taine dolce vita, de pro­me­nades , scènes de plage, scènes de quo­ti­dien il trans­forme son point de vue.

Certes, il ne les décadre en rien mais il pro­duit un car­na­val des sens et sur­tout des cou­leurs dans un fes­ti­val de bleu, de rose qui évoque l’existence en ses cours.

Paysages ou situa­tions s’éloignent de tout pon­cif pour ouvrir une fée­rie d’un monde proche mais qui devient loin­tain en échap­pant à la ligne claire au pro­fit des jeux de lumières colo­rées.

Fran­cesco Mer­ca­dante se trans­forme en impres­sion­niste. L’Imaginaire prend le pas sur le réel. Le pho­to­graphe forme et déforme l’héritage des images pour une traversée.

Ce tra­vail est exem­plaire dans son ori­gi­na­lité où le poten­tiel vague à l’âme est aspiré par la fan­tai­sie et le plai­sir constants là où sont mul­ti­pliés les pou­voirs de l’illusion à la fois pour la démon­trer et la réima­ger de manière inédite.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Mer­ca­dante, Il colore delle gente, Cor­siero edi­tore, Reg­gio Emila, avril 2024, 88 p. — 27,00 €.