Guglielmo Castelli, Art Club #38 (exposition)

Perpé­tuel mouvement

Guglielmo Cas­telli, né en 1987, vit et tra­vaille à Turin. Il a réa­lisé de nom­breuses expo­si­tions inter­na­tio­nales et per­son­nelles, entre autres à la Fon­da­zione Bevi­lac­qua La Masa (Venise), Künst­le­rhaus Betha­nien (Ber­lin) et des col­lec­tives : “Mutanti sotto un cielo che implode” (Turin),“Italian pain­ting today” (Milan), “A lover’s dis­course” Museum (Aspen), “Espres­sioni con fra­zioni” (Turin).

A la Villa Médi­cis, Guglielmo Cas­telli puise son ins­pi­ra­tion dans la lit­té­ra­ture, le théâtre et l’histoire de l’art. Il déve­loppe un uni­vers hybride où se mêlent figures humaines et ani­males, frag­ments de pay­sage, élé­ments natu­rels et scènes du quotidien.

À tra­vers une telle pein­ture figu­ra­tive com­plexe aux aplats puis­sants et aux sujets fluides, il crée des récits en per­pé­tuel mou­ve­ment non sans lor­gner vers le cinéma. Chaque pièce semble conte­nir une énigme à résoudre.

jean-paul gavard-perret

Guglielmo Cas­telli, Art Club #38, Expo­si­tion du 1er mars au 19 mai 2024, Aca­dé­mie de France à Rome – Villa Médi­cis, Rome.