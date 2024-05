Charles Baudelaire, Œuvres complètes I, II

Qui d’autre ?

L’oeuvre de Bau­de­laire pos­sède le pou­voir extra­or­di­naire de la poé­sie fran­çaise et bien au-delà dont la nou­velle édi­tion de la Pleiade en ces deux volumes retient les moments phos­pho­res­cent :s bien sûr Les Fleurs” du mal mais aussi textes cri­tiques du poète et bien d’autres pépites dont les jour­naux intimes et les notes que les res­pon­sables de l’édition accompagnent.

Captant le va-et-vient de ces îles éphé­mères de l’existence, osant sa vérité exis­ten­tuelle, Bau­de­laire a dis­sout sa béance bien plus qu’un Rim­baud qui ne se vou­laot ni soi ni un autre par l’essence de voyelles colo­rées par l’illusion.

L’auteur du Spleen de Paris rejoi­gnit le ras de la conscience de l’instant, quitte à la retra­vailler sans cesse pour ouvrir sa mai­son de l’être non sur le dehors mais le dedans. Par la soli­tude de sa quête et de ses signes, par ses confes­sions arra­chées au cou­teau des mys­tères, le poète a créé son uni­vers tombé à la ren­verse dans la per­fec­tion lapidaire.

Ces deux volumes pré­sentent des extases aux yeux clos puis aux yeux grands ouverts. Existe la ronde sans fin des phé­no­mènes d’une conscience et d’un génie abso­lus. Lion de cuivre et vert de gris, son passé nous brûle. Reste la sueur des pavots sur l’abîme. Les pétales de tous ses textes sont des constel­la­tions.

S’y consume la réa­lité sans com­men­ce­ment ni chute. En un éclair, tout lec­teur tend alors la tête hors des syl­labes des étoiles immo­biles. Elle revient cou­ron­née de ce que Bau­de­laire osa en son ici-même en ses pas -.

jean-paul gavard-perret

Charles Bau­de­laire, Œuvres com­plètes I, II, Gal­li­mard, Col­lec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, Édi­tion publiée sous la direc­tion d’André Guyaux et Andrea Schel­lino. Pré­face d’Antoine Com­pa­gnon, 2024 — 150.00 €