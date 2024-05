Stéphane Guégan, Album Charles Baudelaire

Tableaux pari­siens et autres lieux

Cet album — sorte de bio­gra­phie ico­no­gra­phique com­men­tée de Bau­de­laire — enjambe et illustre les époques de l’auteur des Fleurs du mal. Tout est résumé autant par le textes de Sté­phane Gué­gan que les images. Luci­fé­rien, poète mau­dit, pécheur publique qui sen­tit le fagot, le poète ne put — tant s’en faut — être bon à jeter aux oubliettes de la chrétienté.

Au détour de cet album, rien n’est jamais à oublier. Bau­de­laire s’affiche comme litté­rateur, cri­tique et bien sûr poète pre­mier. L’amour est ici-bas sur terre, non dans le ciel des chi­mères là où cet ensemble ne manque pas de piquant, pour incen­dier l’auteur mau­dit et génial à tra­vers ses cel­lules de famille, en gar­çon­nière puis en errant .

Grace à Sté­phane Gué­gan, le per­son­nage mérite lar­ge­ment de resur­gir du tom­beau, tant sa vie hors du com­mun éclaire tou­jours un pan méconnu de l’histoire du monde, du poète et de la poésie.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Gué­gan, Album Charles Bau­de­laire - Ico­no­gra­phie com­men­tée, Gal­li­mard, collec­tion Albums de la Pléiade (n° 63), 16-05-2024 (Livre dis­tri­bué uni­que­ment dans la Quin­zaine de La Pléiade)