Dafydd Jones a grandi à Oxford et a com­mencé à tra­vailler pour la biblio­thèque Bodleian à l’âge de 16 ans. Ses pho­tos de l’Université d’Oxford « Bright Young Things » ont lancé sa car­rière.

Avec des tra­vaux publiés dans Tat­ler, Vanity Fair, The New York Obser­ver, The Sun­day Tele­graph, The Times, Inde­pendent et Oldie, ses pho­to­gra­phies sont conser­vées dans diverses col­lec­tions : Natio­nal Por­trait Gal­lery, Bri­tish Pho­to­gra­phy (Londres), Fon­da­tion Mar­tin Parr (Bris­tol), Fon­da­tion Opsis (New York), Yale Museum of Bri­tish Ar (New Haven).

Il a pho­to­gra­phié d’abord Oxford et la classe supé­rieure royale de Londres avant de s’intéresser beau­coup au New York de l’argent et des vam­pires de Wall Street qui pillaient les comptes des veuves et des orphe­lins pen­dant que leurs femmes dînaient de que­nelles et de salades dans des lieux répu­tés.

“Devenu trop connu en tant que pho­to­graphe, c’était mer­veilleux d’être à nou­veau invi­sible.” dit il. Mais il fut embau­ché par Vanity Fair pour assis­ter aux soi­rées les plus pri­sées de la ville. Il s’est vite retrouvé dans un monde de tableaux humains, de dames qui déjeunent, de prin­cesses dans les toi­lettes et de teckels s’affrontant autour de canapés.

Mais il ne s’est pas arrêté aux incon­nues en pre­nant des pho­tos de “stars” : le séna­teur futur pré­sident Joe Biden, Kate Moss et Johnny Depp, L. Donald et Ivana Trump, Oprah Win­frey, Anna Win­tour, Joan Rivers, Robert Map­ple­thorpe, Arnold Schwar­ze­neg­ger et bien d’autres qu’il célé­brait de manière ori­gi­nale, sur­pre­nante et drôle.

Il révèle ainsi l’histoire de New York avec ses hauts et les bas en fai­sant sen­tit la chair d’un cer­tain monde en pour­sui­vant dans les années 90 sa car­rière des recon­nus des pou­voirs comme de ses épi­gones. Se joignent ano­ma­lies et libertés.

jean-paul gavard-perret

Dafydd Jones, New York : High Life, Low Life, ACC Art Books , 2034, 120 p. — 35,00 €.