Jean-Claude Hauc, La Sauterelle

Casa­nova revu et corrigé

La chose est qua­si­ment dite. Pour le nar­ra­teur, “contre moi, ma jeune maî­tresse ne ris­quait pas de reve­nir un jour à la vie afin de me par­don­ner. Et je savais éga­le­ment que nous ne nous pro­mè­ne­rions jamais à Rome sur le bord du Tibre en nous tenant la main.”. Et le déses­péré de mettre en exergue Proust pour ce qui arrive : “Quant au bon­heur, il n’a presque qu’une seule uti­lité, rendre le mal­heur pos­sible”. Mais, après tout, il existe une manière de filer à l’anglaise voire à l’Amérique en mémoire à E-A Poe. Là où res­tent aussi quelques relents épars de Sade (amou­reux), de Casa­nova (en valet).

Même en burn-out mais sans taci­turne burnes, le nar­ra­teur à tou­jours été un fin limier parmi plu­sieurs intrigues amou­reuses. A peine un rien pré­ten­tieux, il rap­pelle que de telles courses “m’avaient épuisé sans m’apporter de véri­table satis­fac­tion et qui me condui­sirent plu­sieurs fois à cares­ser le rêve de quelque retraite à la Rancé”.

Avec humour et volupté et une culture solide qu’il se plaît à rap­pe­ler, ce gar­ne­ment de tou­jours — et nous le dirons sobre­ment — drague la gueuze en nour­ris­sant de doux pen­chants lors de son tableau de chasse. Jean-Claude Hauc en pro­fite pour saluer après tout plus des exploits que des échecs. C’est robo­ra­tif à sou­hait puisque, qu’importe le fla­con, pourvu qu’on ait l’ivresse. Et tout autant eu égard l’attitude de cer­taines mères.

Ligeia sur­tout et bien d’autres redonnent tant de vigueurs pas­sa­gères — ou non. Quitte à vivre une expé­rience de la soli­tude mais sans trou­ver néces­saire d’en détailler les cir­cons­tances ni les réper­cu­tions pro­fondes. Des énigmes se suivent qui ne relèvent en aucun cas d’une per­ver­sion mais plu­tôt de simples variantes du choix des “objets” — par­fois jusqu’à avouer la cause de son manque de fer­veur même auprès d’âmes sœurs ou de femmes tigresses, voire d’une “femme mûre (qui) semble sèche et squa­meuse”, propre à culti­ver quelques assauts des liber­tins sadiens.

Nymphettes et autres se suc­cèdent en dépit de leurs mères mais sur­tout “pour la beauté nubile (qui) remonte à la nuit des temps et concerne toutes les par­ties du monde”. L’exhaustivité reste la cause com­mune du nar­ra­teur. Un Nabo­kov s’y cache au besoin. Et seules de fines jambes de sau­te­relle font l’affaire — voire plus. C’est donc beau­coup dire qu’il s’agit là d’une fic­tion quasi perverse.

De nom­breuses liai­sons — dès les élèves du second cycle — entraient et sor­taient comme le nar­ra­teur lui-même. Bref, l’amour reste une sorte de bel­vé­dère pour les belles qui se vénèrent. Même si tout n’est pas dans le monde meilleur eu égard à ce qui par­fois s’est passé, bien des évè­ne­ments séduisent ici sur des pages entières.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Hauc, La Sau­te­relle, Édi­tions Douro, collec­tion La Bleu Tur­quin, 2024, 90 p.- 17,00 €.