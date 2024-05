Patrice Delbourg, Le singe du side-car

Quoti­diens farcesques

En dehors des cadres admis, le désir et l’angoisse s’entrecroisent. S’éprouve tout ce que la poé­sie qua­si­ment non-sensique peut faire dans de tels ses vers. Contre ce qui anéan­tit — à savoir le “singe” fai­sant des signes et des pitre­ries d’une idée consé­quente de contre­poids d’un side-car, — l’auteur nous donne du piment jusqu’aux alcools néces­saires à une telle déam­bu­la­tion farcesque.

André Fré­dé­rique, Des­nos et bien d’autres nous accom­pagnent par la grâce de Del­bourg. Femmes, hommes et aumô­niers fré­quentent ves­pa­siennes et autres édi­fices, mais la réga­lade est de mise.

Pour har­ce­ler son monde, le poète n’a jamais sa langue dans sa poche. Celle qui a tout fait pour avoir son livre et sur­tout le néces­saire. Il lui a donné en héri­tage une telle langue de tama­noir. Si bien que toute semence devient l’inverse de ce qu’on nomme pour telle.

jean-paul gavard-perret

Patrice Del­bourg, Le singe du side-car, Le Cas­tor Astral, 2024, 244 p. — 16,00 €.