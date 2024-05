Sensua­li­tés maritimes

Napoli, Napoli, Napoli est le pre­mier livre majeur de Lloyd et la col­lec­tion la plus sub­stan­tielle de ses pho­to­gra­phies de Naples à ce jour. L’Anglais par­tage un amour pour les pein­tures et les sculp­tures de la Renais­sance ita­lienne et pour les films du cinéma ita­lien néo­réa­liste. Il est faci­le­ment trans­posé ici dans un contexte moderne dans son esthé­tique émo­tion­nelle, lyrique et narrative.

Ressortent de ce mélange la joie de vivre et la beauté, la sexua­lité char­gée de la vie ado­les­cente avec un léger cou­rant de dan­ger que Naples contient. Ses vignettes de la vie quo­ti­dienne sur la plage de cette ville du sud de l’Italie ont ins­piré son tra­vail pour de grandes marques de mode telles que Dior, Louis Vuit­ton, Armani, Mon­cler, Fendi et Brioni.

Ses 135 nou­velles pho­to­gra­phies en noir et blanc retracent « une jour­née à Naples », une excur­sion du lever au cou­cher du soleil qui médite sur le clas­si­cisme, le pou­voir cathar­tique de la mer et l’influence des pay­sages anciens.

Ici, la beauté est en conti­nuité avec l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse. Ce livre en devient un des plus beaux hommages.

jean-paul gavard-perret

Brett Lyod, NAPOLI, NAPOLI, NAPOLI, Mörel Publi­shing, 2024, non paginé.