Eva García Sáenz de Urturi, Un piège de papier

Quand il faut fouiller dans le passé…

Avec ce nou­veau roman, Eva García Sáenz de Urturi pro­pose le troi­sième volet de son cycle consa­cré à la Ville blanche et à Unai, ce pro­fi­leur sur­nommé Kra­ken. Les lec­teurs ont pu faire sa connais­sance dans Le Silence de la ville blanche (Fleuve Noir-2020, Pocket-2022) et le suivre dans Les Rites de l’eau (Fleuve Noir-2022, Pocket-2023).

En sep­tembre 2019, Unai assiste, au palais de Villa Suso, à un lan­ce­ment du roman his­to­rique dont toute la ville de Vito­ria parle. Il est en com­pa­gnie de Deba, sa fille de deux ans et de son grand-père, celui qui l’a élevé étant orphe­lin. Ils retrouvent Esti et la mère d’Alba. La soi­rée est très cou­rue car l’auteur qui a signé le roman est un inconnu. Et, il le reste à l’issue de la soi­rée car il ne s’est pas pré­senté au grand dam de son édi­teur. C’est un archéo­logue qui a meu­blé en pré­sen­tant le contenu, insis­tant sur le fait qu’ils se trouvent sur les lieux même décrits dans le livre, où un per­son­nage meurt après avoir ingéré de la can­tha­ride.

Un homme fait irrup­tion récla­mant un méde­cin car il a décou­vert une per­sonne inani­mée dans les toi­lettes. Unai, en tant que poli­cier, se pré­ci­pité avec Esti. Le défunt n’est autre que le fon­da­teur d’un empire de prêt-à-porter empoi­sonné… à la can­tha­ride.

Ce meurtre n’arrange pas Unai qui enquête déjà, depuis deux semaines, sur la dis­pa­ri­tion de deux sœurs de 17 et 12 ans. Quand ils les trouvent enfin, elles ont subi le même trai­te­ment décrit dans le roman, mais avant que celui-ci soit publié ! Les poli­ciers ne sont pas au bout de leur sur­prise quand Esti découvre un gar­çon vic­time du même châ­ti­ment médié­val appelé la peine du sac, si bien évo­qué dans Les Sei­gneurs du temps…

La roman­cière déve­loppe deux traques, l’une en 2019, l’autre en 1192. Et elles sont étran­ge­ment res­sem­blantes car elles se déroulent dans les mêmes lieux, avec les mêmes moda­li­tés. Elle ins­talle un récit étoffé sur le passé de ce qui devien­dra Vito­ria avec toute une com­mu­nauté réunie dans et autour du châ­teau. Elle décrit les rela­tions des uns et des autres, selon leurs sta­tuts, leurs rangs. Elle détaille les amours, les haines, les mal­heurs liés à la famine, aux mala­dies, aux com­bats, la misère, la guerre, les crimes et les châ­ti­ments appli­qués aux cou­pables.

Avec un talent remar­quable, elle retrans­crit l’essentiel de ces élé­ments dans le pré­sent. Jouant ainsi avec les deux époques, elle pro­pose une intrigue pas­sion­nante où la ten­sion s’installe très vite pour ne plus retomber.

Autour du héros, elle ins­truit tout une série de dif­fi­cul­tés, tant per­son­nelles que pro­fes­sion­nelles, met­tant en avant des secrets et les non-dits qu’ils sus­citent avec leurs consé­quences. Et la ville de Vito­ria fait par­tie inté­grante de l’intrigue comme un per­son­nage cen­tral.

Entre­croi­sant les deux récits, la roman­cière donne une par­tie his­to­rique magni­fique, struc­tu­rée à par­tir des meilleures sources et une enquête bien dif­fi­cile à tous les niveaux de Kra­ken et de son équipe.

Deux cartes illus­trent la confi­gu­ra­tion du bourg en 1192 et de la ville en 2019 avec, en com­plé­ment, la tra­duc­tion des noms de rues et de lieux. Avec ce nou­veau livre, Eva García Sáenz de Urturi fonde un car­re­four entre ses deux uni­vers lit­té­raires que sont La Tri­lo­gie de la Ville blanche et La Saga de los Lon­ge­vos. Elle tisse des liens sub­tils entre les deux, reliant ainsi des pro­ta­go­nistes autour de la ville de Vitoria-Gasteiz.

C’est un texte sur­pre­nant, dif­fi­cile à lâcher tant il est addictif.

serge per­raud

Eva García Sáenz de Urturi, Un piège de papier (Los Señores del Tiempo), tra­duit de l’espagnol (Espagne) par Judith Ver­nant, Fleuve noir, coll. “Thril­lers”, février 2024, 544 p. — 23,90 €.