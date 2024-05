Philippe Comar, Langue d’or

Enchan­te­ments rigoureux

Philippe Comar puise dans ses études lit­té­raires et plas­ti­ciennes son roman-œuvre hybride et pro­téi­forme. Dans une écri­ture visuelle, le lec­teur peut, les yeux mi-clos, conce­voir une suite de tableaux vivaces et entendre la saveur d’un lan­gage qui inter­roge les dyna­miques socié­tales rede­ve­nues pre­mières mais qui res­tent au centre des enjeux contem­po­rains.

Existe là une nar­ra­tion d’un récit métisse et ori­gi­nal où tout se recons­truit à l’abri d’une biblio­thèque en loques. Le tout pour redé­fi­nir une iden­tité par prises et rehaus­se­ments des méta­mor­phoses de l’intime, là où les corps d’une cer­taine manière renaissent.

La langue de Comar est superbe. Jusque dans sa chair il s’agit de pas­ser outre par sa propre image au-delà de ce qui est. Reste une fable iro­nique enca­drée par des motifs et des effets inat­ten­dus. Sur­gissent des appa­ri­tions jouis­sives sur des peaux neuves et en une langue à réin­ven­ter leur com­plexion.

L’anatomie humaine pré­sente des pro­cé­dés d’intervention dans cette nar­ra­tion des méta­mor­phose en une oeuvre poly­sé­mique. Il s’agit de reprendre une ambi­tion ini­tiale au sein du natu­rel sau­vage. D’où bien des contrastes tran­chés entre l’avant et l’après en ce qui devient un bel aujourd’hui.

La fic­tion joue entre une sorte de bru­ta­lité escomp­tée et le témoi­gnage fic­tion­nel d’un com­bat rede­venu pre­mier. L’humour est fait par­fois pour grat­ter là où ça démange. Mais face à celles et ceux qui sont les pro­ta­go­nistes, la vie est fra­gile. Des mots jaillissent et illu­minent chez leur nar­ra­teur aba­sourdi et sonné.,

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Comar, Langue d’or, Gal­li­mard, 2024, 252 p. — 21,00 €.