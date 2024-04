Tout roman de plage est farci de moules grasses. Son titre est écrit en lettres capi­tales et, pour l’auteur, remet faci­le­ment du Roque­fort dans les épi­nards afin de vivre à cré­dit et plaire aux timides en armada puisqu’un tel pro­duit est orné d’arôme can­nelle et de zests d’orange pour Mar­tini Blanc.

Bref, une telle lit­té­ra­ture assure tous soins palliatifs.

jean-paul gavard-perret

Photo de Frie­drich Seidenstücker