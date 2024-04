Cristina Paveri, Quotidiano animale

Conduite for­cée ou non

Pour sai­sir ani­maux sau­vages et domes­tiques, Cris­tina Paveri garde un seul cap : “repré­sen­ter leur beauté ordi­naire en me déta­chant de la vision édul­co­rée et fée­rique avec laquelle nous avions l’habitude de les regar­der et de les racon­ter.“

Bien que à la pour­suite des habi­tudes des ani­maux, chaque image est issue d’une ren­contre bien plus for­tuite que for­cée, “pro­duite presque en tré­bu­chant” dit la promeneuse.

Mais Cris­tina Paveri brouille les moments les plus sombres, et ceux de calmes, de beauté. Elle per­turbe aussi magis­tra­le­ment les fron­tières qui se dévoilent pro­gres­si­ve­ment. Elle offre sur­tout un sen­ti­ment de gra­vité mêlé à une puis­sance là où une telle créa­trice dirige direc­te­ment son regard vers les “spec­ta­teurs”, ailés ou marcheurs.

jean-paul gavard-perret

Cris­tina Paveri, Quo­ti­diano ani­male, L’oeil de la Pho­to­gra­phie, avril 2024.