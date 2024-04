Jacques Jouet, Dieu est entre guillemets

­ Pote en ciel

Jacques Jouet, membre de l’Oulipo, écrit depuis le 1er avril 1992 le Poème du jour, devenu en 2013 le PPP (Pro­jet poé­tique pla­né­taire). Dieu est entre guille­mets est issu de ce vaste cycle. Il a pré­cisé qu’à par­tir du texte de la der­nière édi­tion des Pen­sées pas­ca­liennes éta­blie par Léon Brun­sch­vicg pour la col­lec­tion des « Clas­siques Hachette », “et plus pré­ci­sé­ment le volume du Livre de Poche, Librai­rie géné­rale fran­çaise, 1972″ (a-t-il soin d’ajouter), il a écrit, adressé et expé­dié par voie pos­tale les textes de cette série dans le cadre du Pro­jet poé­tique entre le 22 octobre 2019 et le 4 novembre 2021.

Certes, un para­doxe semble(rait) faire la force de Jouet : “Alceste ni Dio­gène et Pas­cal / ne m’éclairent en poé­sie.” mais c’est faux. Pas­cal sinon le domine, l’encline à de mul­tiples pro­po­si­tions plus ou moins far­cesques et pré­textes. Mais selon lui un doute demeure : le sta­tut d’autorité “je-poème” fait-il de tels textes le poème d’un homme “ou d’un tous par­ti­cu­lier” ? Et dajou­ter qu’ “un poème sera par­tie déshon­nête /et par­tie le contraire.”

L’auteur renâcle à son sta­tut de sta­tut de bon poète sous ce simple pré­texte : “mais que peux-tu en faire ?” Néan­moins, il pour­rait se prendre pour un rimeur séman­tique mais le bât blesse : les mau­vais poèmes font par­tie de la Poé­sie, et cela “emmerde” Jouet.

Tou­te­fois et selon lui, il fait par­tie des mau­vais poètes mais “moins d’eux que la poé­sie elle-même”.

Dès lors, les 925 poèmes médi­tés d’un jour, tirés, pres­sés, éclos d’un item pas­ca­lien répondent au 925 Pen­sées de l’édition Brun­sch­wig. Qu’on se rap­pelle ici l’essentiel : de celles-ci Jouet ne tire pas un argu­men­taire et ne cherche pas à convaincre de la vérité de la reli­gion chré­tienne et de sa néces­sité. Il se veut esprit frap­peur des for­mules que Pas­cal lui ins­pire.

Dans le genre, c’est mieux que bien.

jean-paul gavard-perret

Jacques Jouet, Dieu est entre guille­mets, Edi­tions Nous, Anti­phi­lo­so­phique Col­lec­tion, Paris, avril 2024, 296 p. — 26,00 €.