Frasse Mikardsson, Breakdance meurtrier

Quand une morte “ressuscite”

Dans son nou­veau roman, Frasse Mikard­sson mêle deux domaines qui ne sont pas par­ti­cu­liè­re­ment proches l’un de l’autre, la méde­cine légale et le break­dance qui fait son entrée dans les épreuves des JO de Paris 2024.

Pra­ti­cien et fin connais­seur de cette science, le roman­cier fait décou­vrir mille et une facettes de cette méde­cine. Il donne des méthodes d’investigations de ces dépouilles, sou­vent en bien mau­vais état, pour connaître les causes du décès, l’identité du défunt. Pla­çant son récit au cœur de l’été pari­sien, c’est sur­tout la cha­leur qui est la cause de la dété­rio­ra­tion des corps. Il détaille cer­tains modes d’investigation et les rap­ports avec les membres de la police, de la jus­tice. Il expli­cite des pro­cé­dures mises en œuvre, la façon dont les dif­fé­rents inter­ve­nants tentent de se coordonner.

Paral­lè­le­ment, il apporte un éclai­rage sur le break­dance, dis­ci­pline qui entre pour la pre­mière fois aux JO. Mais il détaille le Toprock, une variante pra­ti­quée par des per­son­nages. Si le sujet du livre n’a rien de très drôle avec ces pra­tiques d’autopsie, l’auteur intro­duit cepen­dant, une belle dose d’humour, un humour cocasse, voire potache, mais aussi acerbe et cin­glant, quand, par exemple, il fait dire : “Par­don, je tra­vaille dans la fonc­tion publique. Je ne me trompe jamais !“

Mais, ne jette-t-il pas un regard iro­nique sur lui-même ou sur des confrères quand il fait remar­quer par Katia que : “…les méde­cins sont en règle géné­rale ingé­rables, et les légistes sont les pires d’entre eux.”

Parce que son époux et ses deux filles n’en peuvent plus de la suivre sur tous les ter­rains où le CICR (Comité Inter­na­tio­nal de la Croix Rouge) l’envoie, en tant qu’anthropologue, iden­ti­fier les vic­times de mas­sacres, Katia Legrand accepte le poste de direc­trice de l’Institut médico-légal de Paris.

Le 26 juillet 2024, vers 21 heures, Jean-Michel, direc­teur adjoint de l’Institut, dis­cute avec Marie-Agnès, agent d’accueil de l’établissement, en atten­dant le défilé inau­gu­ral des JO. Elle évoque l’altercation entre lui et Katia au sujet de feue madame X, cadavre trouvé dans l’appartement d’Huguette Savary. Celui-ci a estimé en savoir assez pour cer­ti­fier l’identité même si le corps est en mau­vais état et mal­gré le pas­sage d’un jeune homme assu­rant que ce n’était pas elle. Il ne l’a pas cru compte-tenu de son look et ses pupilles très dilatées.

Quand Huguette Savary veut ren­trer de son séjour pro­longé chez sa fille à La Réunion, elle découvre, aux douanes, qu’elle est morte. C’est alors le sai­sis­se­ment dans les milieux char­gés de cette affaire quand elle se pré­sente le len­de­main de son retour. Le poli­cier chargé des pre­mières consta­ta­tions a fait preuve de légè­reté. C’est la pug­na­cité d’une de ses col­lègues pour entrer dans la véri­table enquête car les cadavres de per­sonnes, en lien avec le break­dance, se multiplient.

Le roman­cier construit, pour faire vivre son récit, une gale­rie très éclec­tique de pro­ta­go­nistes, tous étant façon­nés de belle manière. Il fait d’Huguette, qui a décidé de vivre selon ses envies, une dame qui fré­quente des lieux inha­bi­tuels pour des per­sonnes de son âge. Katia est superbe avec sa concep­tion de sa mis­sion et son art de l’identification. Elle a une amie et col­lègue, Bet­tina Rei­che­nauer, qui tra­vaille avec le même esprit. Son adjoint est désa­busé, enclin à aller au plus vite, au plus simple. Un jeune pro­cu­reur voit dans cette affaire une belle occa­sion de briller et une poli­cière pug­nace veut éclair­cir ces crimes mystérieux.

Break­dance meur­trier se lit avec empres­se­ment tant la pré­sen­ta­tion et le dérou­le­ment du récit intrigue. Une superbe enquête dans des cadres que Frasse Mikard­sson éclaire de belle manière.

serge per­raud

Frasse Mikard­sson, Break­dance meur­trier, Édi­tions de l’aube, coll. “Aube Noire”, avril 2024, 360 p. — 21,90 €.