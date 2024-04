Illusions perdues (Honoré de Balzac / Pauline Bayle)

© Simon Gosselin

Un per­son­nage un peu timoré vient solen­nel­le­ment décla­mer un hymne à l’amour. Mais déjà Julien de Rubem­pré est déchu de ses pré­ten­tions par la contes­ta­tion publique des titres de sa nais­sance. La noblesse héri­tée d’une femme n’a pas de valeur, non plus que les pré­ten­tions lit­té­raires d’une jeu­nesse non asser­men­tée.

Les per­son­nages portent des habits sans âge, ils vivent le texte comme le sup­port des élans dont tous les pro­jets peuvent se nour­rir, quand ils sont dans leur can­deur. L’histoire est connue : c’est celle de la mon­tée à Paris, de la confron­ta­tion des illu­sions à l’épreuve des réa­li­sa­tions, de leur inexo­rable cours et de leur déplo­rable terme : le dis­cré­dit des rêves et de l’idéal, au pro­fit des com­plots et de leur déchéance.

Le spec­tacle est réa­liste, confor­mé­ment à l’intention de l’auteur. Mais il est heu­reu­se­ment vif, à la fois iro­nique et pathé­tique, ponc­tué de cho­ré­gra­phies impro­bables, mar­quant les degrés de l’ascension, de l’assomption, de la déchéance. Le pro­pos est servi par des comé­diens atta­chants, remar­quables dans leurs chan­ge­ments de per­son­nages, avec une men­tion spé­ciale pour Zoé Fau­con­net, qui endosse ses divers rôles avec une par­ti­cu­lière efficacité.