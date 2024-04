Fabrice Erre & Téhem, La drôle de guerre de Papi et Lucien — T.03 : “Mission Sahara !”

Des tri­bu­la­tions dans la Seconde Guerre mondiale

Avec cette série, les auteurs explorent des moments impor­tants de la Seconde Guerre mon­diale à tra­vers les tri­bu­la­tions d’un grand-père et de son petit-fils.

Papi, un ancien poilu, élève Lucien, son petit-fils, dans le sud de la France. En 1940, il entend l’appel du Géné­ral de Gaulle à la radio. Il décide d’aller rejoindre la Résis­tance à Londres, emme­nant Lucien dans un éton­nant road-trip à tra­vers la France.

En mars 1941, alors qu’ils sont dans Londres bom­bar­dée, Papi et Lucien sont appe­lés par le Géné­ral qui leur demande de le rejoindre à Braz­za­ville, au Congo, où est éta­blie la capi­tale de la France Libre. Pas­ser par la France enva­hie par les nazis n’est pas pos­sible. Ils embarquent sur un cargo. Le voyage est rendu dan­ge­reux à cause d’Helmut, un sol­dat nazi qui veut se ven­ger d’eux.

Dans le pré­sent tome, ils sont à Braz­za­ville. Depuis Londres, de Gaulle les charge d’aller récu­pé­rer l’or de la Banque de France sto­cké à Tom­bouc­tou, avant que les nazis s’en emparent. Papi et Lucien se lancent dans une course contre la montre, suivi de près par l’impossible Hel­mut, le sol­dat nazi stu­pide qui…

Le scé­na­riste appuie son récit sur des faits, des situa­tions authen­tiques dont il cari­ca­ture, dans le sens noble du terme, le trai­te­ment pour ses deux héros. Les aven­tures se suc­cèdent et donnent un rythme tré­pi­dant au récit, le tout avec beau­coup d’humour tant dans les situa­tions que dans les dialogues.

Ils ren­contrent nombre de pro­ta­go­nistes his­to­riques qui les aident ou qui les pour­chassent, comme le géné­ral Leclerc, Rom­mel… Ils se retrouvent sur les lieux lors de la bataille de Bir Hakeim, uti­lisent un véhi­cule de la Croi­sière noire de 1924, doivent sup­por­ter un per­ro­quet qui se com­porte comme les futurs GPS…

Si ces per­son­nages sont esquis­sés (il ne s’agit pas de bio­gra­phies), l’essentiel est pré­servé et pré­senté de façon ludique. D’abord des­tiné à un public d’enfants (À par­tir de 9 ans), ces récits donnent une vision exacte des évé­ne­ments et des actes rela­tés. L’album est com­plété pat un dos­sier de deux pages qui pré­sente les faits prin­ci­paux de l’année, ici, 1942. Le scé­na­riste joue avec son tan­dem de héros, inver­sant les rôles. Si le Senior a vécu une guerre et se hor­reurs, il n’est pas tou­jours dans la per­cep­tion de la réa­lité. Lucien lui donne alors les expli­ca­tions néces­saires.

Les nazis sont tour­nés en ridi­cule dans nombre de situa­tions, ce qui sus­cite une suite de gags qui peuvent ravir un jeune public. Et puis, ces indi­vi­dus méritent bien un tel traitement.

Tehem assure un gra­phisme où le réa­lisme se situe dans le cadre, dans les décors où se déroulent les aven­tures. Mais il campe ses per­son­nages avec des têtes sym­pa­thiques ou affreuses, des sil­houettes ani­mées avec le choix assumé de la cari­ca­ture.

Une série attrac­tive, qui se découvre avec plai­sir même par des grands enfants.

serge per­raud

Fabrice Erre (scé­na­rio) & Téhem (des­sin et cou­leur), La drôle de guerre de Papi et Lucien — T.03 : Mis­sion Sahara !, Édi­tions Auzou, jan­vier 2024, 56 p. — 12,95 €.