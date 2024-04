Philippe Pelaez & Javi Casado, Six — t.02 : “Une montagne d’or”

Plus proche de la réalité…

Dans l’Ouest amé­ri­cain des années 1850, ils sont six, six humains que la vie n’a pas épar­gnés. C’est autour d’un ado­les­cent borgne qu’ils se sont regrou­pés, une pros­ti­tuée, une nonne défro­quée, un esclave en fuite, un indien rené­gat et un déser­teur de l’armée des USA.

Ces six mar­gi­naux vont se mettre en quête de la mine d’or dont hérite l’adolescent.

Le second tome s’ouvre quand Kid raconte com­ment il a eu connais­sance de cet héri­tage et les condi­tions dra­ma­tiques dans les­quelles il s’est déroulé. Cette mine d’or, dont il pro­met de par­ta­ger les gains, met tout le monde d’accord pour aller l’exploiter. Mais la route est longue pour rejoindre ce ter­ri­toire qui ne s’appelle pas encore le Colo­rado. Et les dan­gers ne manquent pas, cha­cun ayant un passé qui appelle la ven­geance, la traque, et l’attrait pour cette mine…

Avec ces six pro­ta­go­nistes, et leur entou­rage, le scé­na­riste dépeint la quasi-totalité des types de per­sonnes qui peu­plaient l’Ouest des USA au milieu du XIXe siècle. Il fait inter­ve­nir un mys­té­rieux acteur qui raconte l’histoire de ce groupe à un auteur de romans à deux sous. Le même assure le rôle de nar­ra­teur de ce récit qui n’a rien d’une épo­pée, détaillant le contexte et la réa­lité. D’autres, dit-il, s’emploieront à magni­fier leurs crimes.

Phi­lippe Pelaez prend le parti de mon­trer une pauvre et misé­rable maté­ria­lité loin des cli­chés et des mythes qui ont été construits pour jus­ti­fier les spo­lia­tions, les excès et les crimes en tous genres. Avec ses six pro­ta­go­nistes l’auteur dis­pose d’une matière riche pour tis­ser dif­fé­rents fils de son récit, les croi­ser par d’habiles flash-backs qui répondent à cer­tains ques­tion­ne­ments. Mais, ce n’est que par­tie remise pour tout connaître de l’intrigue car de nou­velles inter­ro­ga­tions sur­gissent dans la cadre d’actions débridées.

Javi Casado assure le des­sin et une par­tie de la mise en cou­leurs qu’il par­tage avec Toni Vicent. Avec un des­sin réa­liste, il donne vie à des per­son­nages aux tronches sym­pa­thiques, agréables, mais aussi à des gueules assez effrayantes. Les quelques femmes, les héroïnes, sont belles et res­sortent dans ce pay­sage.

Les décors, que ce soit la nature aride, les armes et habi­ta­tions sont repré­sen­tés avec soin, résul­tat d’un tra­vail cer­tain de docu­men­ta­tion. Le dyna­misme des nom­breuses bagarres, des che­vau­chées donne aux scènes d’action tout leur intérêt.

Ce second tome conforte tout l’attrait que l’on pou­vait por­ter au pre­mier opus tant par le côté auda­cieux des pro­pos tenus que par la diver­sité des rebon­dis­se­ments, le tout servi par un gra­phisme puissant.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio), Javi Casado (des­sin et cou­leurs) & Toni Vicent (cou­leurs), Six — t.02 : Une mon­tagne d’or, Dar­gaud, avril 2024, 56 p. — 15,95 €.