Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu

Testament par anticipation

C’est en novembre 1947 qu’Antonin Artaud a enre­gis­tré Pour en finir avec le juge­ment de Dieu. Cette com­mande de la Radio Dif­fu­sion fran­çaise fut pro­gram­mée pour le 2 février 1948. Mais sa direc­tion redouta le scan­dale que cette émis­sion avait annoncé. La presse lui emboîta le pas par anti­ci­pa­tion pour juger ce fleu­ron explo­sif.

Un jury de jour­na­listes, d’artistes et d’écrivains fut réuni pour éva­luer ce déluge de cris, de brui­tages et sur­tout de convul­sions poé­tiques. Cer­tains ont sou­tenu ce pro­jet dont prin­ci­pa­le­ment Jean Paul­han, Louis Jou­vet, Jean Coc­teau, René Char. Mais l’émission n’a pas été diffusée.

Demeure néan­moins la trace (et bien plus) que cette Œuvre-testament où trans­pa­raît Artaud mar­qué par la drogue, les inter­ne­ments et qui va mou­rir dès le 4 mars 1948. Le texte déborde de trans­gres­sions tri­viales, d’imprécations fié­vreuses et de ful­gu­rances vision­naires : “Il faut que des champs d’activités nou­velles soient créés, ce sera le règne enfin de tous les faux pro­duits fabri­qués, de tous les ignobles ersatz syn­thé­tiques où la belle nature vraie n’a que faire”, lance par exemple Artaud qui, par la bande, rap­pelle “sa” terre des “Tarahumaras”.

L’édi­tion du texte inté­gral est sui­vie par un dos­sier d’élucubrations « édi­fiantes » d’articles de presse d’époque. Par­ti­sans et oppo­sants se suc­cèdent. Pudi­bonds et défen­seurs sont par­ta­gés. Mais jaillit ce qui les a éba­his ou son­nés par sa vio­lence lyrique : ce chant dis­so­nant à des­sein, pro­phé­tique et enflammé.

jean-paul gavard-perret

Anto­nin Artaud, Pour en finir avec le juge­ment de Dieu, Allia, Paris, 2024, 96 p. — 8,00 €.