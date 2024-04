Fondazione MAST, Vertigo – Video Scenarios of Rapid Changes

Visions du monde

A la Fon­da­zione MAST pour l’exposition “Ver­tigo – Video Sce­na­rios of Rapid Changes”, 29 artistes inter­na­tio­naux abordent le thème de l’évolution de nos socié­tés à tra­vers l’art vidéo: Lucy Beech, Will Bene­dict, Cao Fei, Chen Chieh-jen, Douwe Dijks­tra, DIS, Simon Dyb­broe Møl­ler, Nina Fischer & Maroan el Sani, Mela­nie Gil­li­gan, Simon Gush, Lau­ren Huret, Sven Johne, Kaya & Blank, Ali Kazma, Domi­nique Koch, Gabriela Löf­fel, Ariane Loze, Eva & Franco Mattes, Richard Mosse, Pau­lien Olthe­ten, Ste­fan Pan­hans & Andrea Wink­ler, Julika Rude­lius, Pilvi Takala, Wang Bing, Anna Witt.

Ces ins­tal­la­tions d’art vidéo ana­lysent, com­mentent, explorent et étu­dient les chan­ge­ments rapides dans divers contextes dont les pro­ces­sus du tra­vail et de la pro­duc­tion, la cir­cu­la­tion, les nou­veaux com­por­te­ments, la com­mu­ni­ca­tion, l’environnement natu­rel.

La vidéo est donc meilleur médium pour trans­mettre la trans­for­ma­tion et le ver­tige que cette muta­tion conti­nue de pro­vo­quer. Le tout en 6 sec­tions thé­ma­tiques dont les durées des vidéos par­fois peut prendre plu­sieurs heures…

jean-paul gavard-perret

Fon­da­zione MAST , Ver­tigo – Video Sce­na­rios of Rapid Changes, Bologne, du 10 février au 30 juin 2024.