Visions

Né en 1942 à Douar­ne­nez, Roland Sénéca est des­si­na­teur, peintre et gra­veur. Depuis 1973 il a exposé ses pein­tures en France comme à l’étranger et illus­tré de nom­breuses publi­ca­tions. Il est l’un des membres fon­da­teurs et ensei­gnant de l’École d’art de Douar­ne­nez qu’il diri­gea longtemps.

Il explore ce mode des formes à tra­vers des « concré­tions ». Conçus à par­tir d’une réa­lité et sur­tout de l’imaginaire, le noir et le gris sont par­cou­rus de taches, de stries et d’abîmes. Tout reste néan­moins en état d’énigmes. Ces oeuvres recèlent des entre­lacs de ventres hypo­thé­tiques, des espaces men­taux sou­mis on ne sait à quelle obé­sité ou tor­ture. Il ne faut pas pour autant cher­cher à tout prix des figures.

Sénéca ne cherche ni l’aigreur ni l’obscur en des désordres d’une cer­taine ordon­nance. Ils habitent l’espace. Emanent des traces rebelles et des mou­ve­ments de pul­sa­tions. L’artiste fait preuve de sa propre voyance là où infusent des désirs et de mul­tiples tour­ments en une rêve­rie.

L’attention du regar­deur est là for­cé­ment éveillée face à cet uni­vers. Il n’est ni figu­ra­tif ni abs­trait. Sa des­ti­na­tion et son ori­gine demeurent une interrogation.

jean-paul gavard-perret

Roland Sénéca, Le monde des formes, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, avril 2023, 89 p. — 23,00 €.