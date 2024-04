Jacques Gamlin, Cher Cheval

A l’amble

En 2018, au cinéma, Jacques Gam­blin a inter­prété, bou­le­versé, le Fac­teur Che­val. Il est ren­tré dans le car­casse de celui, per­clus de drames, qui était obsédé par la créa­tion de son Palais idéal. Autant pour le remer­cier et que pour pro­vo­quer un Lazare renais­sant, il a écrit cette intense lettre. Lue à la radio en 2020 et res­tée inédite, elle est enfin publiée.

Ses mots se sont infu­sés dans le rôle qui des­sine cette exis­tence para­doxale, mys­té­rieuse, incon­nue. Le Fac­teur Che­val s’est arrimé à la glo­ri­fi­ca­tion et le rite de la pierre pour la beauté du monde. Le pro­jet monu­men­tal trouve par le jeu de Gam­blin une autre exis­tence. L’idéal mys­tique du per­son­nage s’est d’abord révélé en silence. Puis Gam­blin épouse la force, la souf­france et l’abnégation de celui qui fit ce qui a per­mis d’éblouir tant d’yeux sur un tel lieu d’amplitude.

« Pas ou trop peu de plans, d’archives, de restes, d’écrits, de traces de votre pas­sage. Seul votre Palais parle pour vous, de vous, en ces quelques phrases ins­crites au creux de la pierre, tan­tôt poé­tiques, naïves, fières, empha­tiques ou lyriques », écrit Gam­blin. L’acteur a senti ce qui est arrivé : à savoir l’ambition dis­crète et folle d’un créa­teur de beauté entre ce qui fut et ce qui a été. Dure ici le temps d’une pierre et de ses mon­tages que le corps exsangue de celui qui la méta­mor­phosa exploita dans les plus moindres ressources.

D’où l’extraordinaire site de même que ce livre. Autant d’histoire et de pré­his­toire nous ramènent dans un temps magique et authen­tique là où la pierre se désha­bille à la lumière par celui qui les tri­cota grâce à un élan de convic­tion et d’enthousiasme. Le vieux monde fut devant lui et il le dépassa.

Gam­blin fait de même avec cet hom­mage et bien plus.

jean-paul gavard-perret

Jacques Gam­lin, Cher Che­val, Des­sins par Syl­vain Coren­tin, Fata Por­gana, Font­froide le haut, avril 2024, 48 p. — 16,00 €.