Les mangas les plus vendus au monde

Les man­gas, les bandes des­si­nées japo­naises, font désor­mais par­tie inté­grante de la pop culture. Elles sont for­te­ment plé­bis­ci­tées par les jeunes, mais pas que ! Il existe dif­fé­rents genres de manga qui s’adressent à dif­fé­rentes cibles. Sho­nen, Josei, Shojo…

Saviez-vous que le mar­ché du manga a atteint en 2021 5,2 mil­liards d’euros ? D’ailleurs, en France, plus d’une BD ache­tée sur deux est un manga. Mais quels sont les man­gas les plus ven­dus au monde ? Quels sont ceux que vous devez abso­lu­ment décou­vrir ? La box livre Kube revient sur les meilleures ventes de manga de l’histoire, depuis leur créa­tion et leur diffusion.

1/ One Piece — Eii­chiro Oda

En pre­mière posi­tion de ce clas­se­ment, on retrouve One Piece. Écrit par Eii­chiro Oda et publié aux édi­tions Glé­nat pour la ver­sion fran­çaise, ce manga Sho­nen, c’est-à-dire pour ado­les­cents de sexe mas­cu­lin, comp­ta­bi­lise en 2022 plus de 500 mil­lions d’exemplaires ven­dus. Depuis 1997, 103 volumes ont été publiés. Il est un des man­gas les plus populaires.

One Piece raconte l’épopée épique d’un pirate nommé Luffy Mugi­wara. Ce gar­çon n’a rien d’extraordinaire, si ce n’est qu’il a le pou­voir d’être un homme caou­tchouc. Il va vivre de mul­tiples aven­tures afin de trou­ver le “One Piece”, un tré­sor que l’ancien Roi des Pirates a caché sur une île mys­té­rieuse. Luffy va donc tout faire pour trou­ver ce butin et deve­nir le Roi des Pirates.

En France, il s’agit du manga le plus vendu depuis l’été 2021. Le tome 1 a été écoulé à lui seul à plus d’un mil­lion d’exemplaires. Grâce à ce suc­cès mon­dial, l’auteur est entré au pan­théon des meilleurs man­ga­kas, les auteurs de manga.

2/ Golgo 13 — Takao Saito

Golgo 13 rem­porte la médaille d’argent du clas­se­ment des ventes. Ce manga Sei­nen, c’est-à-dire pour jeunes adultes de sexe mas­cu­lin, a été vendu à plus de 300 mil­lions d’exemplaires. Publié aux édi­tions Glé­nat pour la ver­sion fran­çaise, il com­prend plus de 207 tomes.

Para­doxa­le­ment, alors qu’il se tient à la deuxième place du clas­se­ment des ventes, ce manga est très peu connu à l’international. En effet, le grand déploie­ment des titres nip­pons dans le monde a eu lieu à la fin des années 1980, mais sur­tout dans les années 1990. Trop tard donc pour ce titre qui existe depuis 1968. Pour­tant, il reste le manga Sei­nen le plus vendu au monde. Il a d’ailleurs rem­porté en 1975 le grand prix géné­ral de la Shogakutan.

Golgo 13 parle des acti­vi­tés de Togo, un assas­sin dis­cret. Au fil des tomes, ses acti­vi­tés lui doivent d’être sur la liste des hommes à abattre de nom­breuses orga­ni­sa­tions cri­mi­nelles et ins­ti­tu­tion­nelles. Mal­gré le décès de l’auteur, la fin de ce manga devrait voir le jour. En effet, Takao Saito a déjà pré­paré la fin.

3/ Détec­tive Conan — Gosho Aoyama

En troi­sième posi­tion se tient le manga Détec­tive Conan, vendu à 270 mil­lions d’exemplaires. Publié depuis 1994, il com­porte 102 volumes et est publié aux édi­tions Kana pour la ver­sion fran­çaise. Ce manga Suiri, à savoir un manga poli­cier, a été reconnu offi­ciel­le­ment en février 2023 comme le troi­sième manga le plus vendu au monde. Ce Sho­nen est tel­le­ment connu en Asie qu’il se vend même dans des supé­rettes au Viet­nam. Gosho Aoyama, l’auteur, a déjà pré­paré la fin de la série, mais il ne sou­haite pas encore y mettre un terme.

Le manga narre l’histoire de Shi­ni­chi Kudô, un jeune lycéen détec­tive dont le père est auteur de romans poli­ciers connus dans le monde entier. Grâce à son remar­quable sens de l’observation, il par­vient à résoudre les affaires les plus com­plexes. Un jour, des hommes l’agressent et lui font ava­ler un poi­son jusqu’alors inconnu. Cela ne tue pas le jeune détec­tive, mais il se voit rajeu­nir de quelques années. Ayant désor­mais l’apparence d’un enfant de sept ans, il décide de chan­ger de nom et devient Conan Edo­gawa. Tout en pour­sui­vant son tra­vail de détec­tive, il cherche à retrou­ver les hommes qui l’ont trans­formé dans l’espoir de rede­ve­nir Shi­ni­chi Kudô.

4/ Dra­gon Ball — Akira Toriyama

En qua­trième posi­tion se tient le légen­daire Dra­gon Ball. Vendu à plus de 260 mil­lions d’exemplaires selon les chiffres édi­teurs, ce manga Sho­nen a mar­qué toutes les géné­ra­tions. Paru aux édi­tions Glé­nat pour la ver­sion fran­çaise, il est consi­déré comme le père du Sho­nen moderne. La série s’est ter­mi­née en 1995. Tou­te­fois, plus de 25 ans après la fin de la saga, ce manga occupe tou­jours le podium du clas­se­ment des ventes. Ce monu­ment de la culture japo­naise a ins­piré les Sho­nen qui ont suivi.

Ce manga est ini­tia­le­ment ins­piré du fameux voyage en Chine. Par la suite, il met plu­tôt en avant les com­bats épiques et les boules de feu, tout en insis­tant sur le dépas­se­ment de soi, l’amitié et l’humour. En 2015, la série de man­gas a repris avec l’opus Dra­gon Ball Super.

Des sources non offi­cielles estiment que la saga de 42 tomes s’est ven­due à 330 mil­lions d’exemplaires. Mais ce chiffre est dif­fi­cile à quan­ti­fier car le suivi à l’international des ventes du titre n’était pas opti­misé dans les années 1980.

5/ Naruto — Masa­shi Kishimoto

Enfin, on retrouve le manga Naruto, vendu à 250 mil­lions d’exemplaires et publié aux édi­tions Kana pour la ver­sion fran­çaise. L’œuvre de Masa­shi Kishi­moto contient plus de 70 tomes et est publiée depuis 1999. Long­temps rival de One Piece, le phé­no­mène de la culture manga a fini par s’essouffler et le der­nier opus est paru en 2014. Est alors né un nou­veau cha­pitre : Boruto, le fils de Naruto. Néan­moins, ce Sho­nen compte de nom­breux fans et a même été à l’origine de ten­dances peu cou­rantes, comme le fait de se faire des tatouages repré­sen­ta­tifs de la série.

Ce manga raconte l’histoire de Naruto, un apprenti ninja venant du vil­lage de Konoha. Mal­heu­reu­se­ment, il n’est pas très aimé des habi­tants car on le pense être la réin­car­na­tion d’un Dieu renard à sept queues. Tou­te­fois, le jeune gar­çon ne perd pas son ambi­tion de deve­nir un maître Hokage, la plus haute dis­tinc­tion dans l’ordre des nin­jas. Il espère ainsi obte­nir la recon­nais­sance de ses pairs.