Les diaboliques (Jules Barbey d’Aurevilly / Nicolas Briançon)

En dépit de la verve des comé­diens, géné­reu­se­ment enga­gés dans cette entre­prise d’explicitation d’aspect décla­ma­toire, la repré­sen­ta­tion appa­raît engon­cée dans un for­ma­lisme osten­sible. Elle pour­rait être char­mante, fas­ci­nante, en nous don­nant à voir notre voyeu­risme. Pour­tant, on s’ennuie des décla­ra­tions redon­dantes.

Certes, on retien­dra la belle pres­ta­tion de Magali Lange ; c’est qu’elle sait por­ter un dis­cours non saturé, animé de sombres inten­tions nour­ri­cières. Pour­tant, c’est bien le pro­cès des femmes, de la fémi­nité qui parvien(nen)t à user de séduc­tion et de dupli­cité pour ren­ver­ser la domi­na­tion subie, qui est ici instruit.

On aurait pu espé­rer une mise en scène dis­tan­ciée sinon iro­nique d’un texte daté, ampoulé, fina­le­ment réduit à son ostentation.