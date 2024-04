Mario Schifano, Palme sotto le stelle (exposition)

Etoiles et toiles

Cette expo­si­tion excep­tion­nelle pré­sente plus d’une ving­taine de toiles de Mario Schi­fano réa­li­sées dans les années soixante et expo­sées pour la pre­mière fois : « Voyage inévi­table à Mar­ra­kech » et « Com­pa­gnons », de 1968, « Oasis », jusqu’à « All Stars » de 1967, huit toiles — jamais vues et jamais pho­to­gra­phiées à ce jour -, créées par l’artiste pour recou­vrir les murs et le pla­fond d’une chambre de la prin­cesse Patri­zia Rus­poli à Rome.

En une salle, fidè­le­ment repro­duite, le public peut entrer pour vivre la même émo­tion. Existe en consé­quence une pers­pec­tive abso­lu­ment nou­velle dans la vaste série consa­crée à l’artiste avec des œuvres de grande taille créées spé­ci­fi­que­ment pour des per­sonnes qui, comme lui, éprou­vaient les mêmes sen­sa­tions, et qui n’avaient jamais encore été expo­sées. Schi­fano a ima­giné cet espace comme un lieu immer­sif, com­plè­te­ment enve­loppé par les étoiles dans une sen­sa­tion de mou­ve­ment, de légè­reté et d’exaltation des sens.

jean-paul gavard-perret

Mario Schi­fano, Palme sotto le stelle, Stu­dio Guas­talla, Milan, du 17 avril au 19 mai 2024.