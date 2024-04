Leonardo Sciascia, Le feu dans la mer — Récits de Sicile

Sicile aimée

Plus grand écri­vain sici­lien du ving­tième siècle avec Piran­dello, Leo­nardo Scias­cia est l’auteur du Jour de la chouette et de L’Affaire Moro. Il reste une figure majeure de l’Italie et l’une de ses voix polé­miques lucides.

Après Por­trait sur mesure (2021), Nous édi­tions publie son recueil de 25 nou­velles inédits en fran­çais. Ces textes vont de 1947 au début des oeuvres de l’écrivain jusqu’à 1975. En émanent un por­trait à facettes de la Sicile et de ses habitants.

Les nou­velles portent sur dif­fé­rents aspects de l’île : à savoir, sur sur le monde rural, ses mœurs, les évé­ne­ments his­to­riques (l’unification ita­lienne au XIXe siècle et la guerre d’Espagne). Per­durent aussi, et vécue par des Sici­liens, la vie pen­dant le fas­cisme et la libé­ra­tion de la Sicile par les Amé­ri­cains en 1943.

Scias­cia traite des thèmes majeurs dont peur et pitié, richesse et pau­vreté, folie et pou­voir. Le tout selon une veine sar­cas­tique. Nous retrou­vons l’inspiration de Scias­cia et son art de la narration.

L’auteur reste proche du peuple, des bourgs, de la cam­pagne, des sou­frières et leur exploi­ta­tion. Les pro­blèmes du déve­lop­pe­ment éco­no­mique res­tent ici majeurs. Car Scias­cia ne se limite pas à un conteur. Il dénonce en écri­vain engagé : pour dénon­cer les pou­voirs cor­rom­pus, l’oppression, la mafia. Le tout avec iro­nie, humour et un sens cri­tique affûté.

jean-paul gavard-perret

Leo­nardo Scias­cia, Le feu dans la mer — Récits de Sicile, tra­duit de l’italien et pré­senté par Fré­dé­ric Lefebvre, Nous Edi­tions, Col­lec­tion VIA, 2024, 224 p. — 24,00 €.