Cavalières (Isabelle Lafon )

© Laurent Schneegans

U n che­min de lumière appa­raît sur scène ; quelques femmes y cherchent leur ins­crip­tion, finissent par prendre une posi­tion et s’épandre. Avec un dis­cours vif, expres­sif, cha­cune des pro­ta­go­nistes tend à racon­ter son rôle dans cette his­toire. Elles énoncent leur coha­bi­ta­tion impro­bable autour de condi­tions consti­tu­tives : quelque lien au che­val, aide à une han­di­ca­pée, absence d’investissement per­son­nel du lieu d’habitation. Les pro­pos sont fré­quem­ment entre­cou­pés de remarques sur ce qui vient d’être pro­féré, par elle ou par une autre. On ne sait jamais exac­te­ment ce qui est en ques­tion : un fait, un mot, la recherche de sa propre parole. Il s’agit tou­te­fois tou­jours d’interroger la ver­ba­li­sa­tion, comme pour la mettre en danger.

O n assiste donc à l’improbable ren­contre entre des inter­lo­cu­trices de l’interstice. Il s’agit de sol­li­ci­ter la réflexi­vité, de creu­ser chaque dis­cours de ses propres failles, pour y trou­ver, comme par effrac­tion, une forme de plein, voire de plé­ni­tude. Les décla­ra­tions s’entremêlent, s’échangent, cir­culent sans s’entrechoquer. Elles se conjuguent selon des tables impli­cites et erra­tiques. Isa­belle Lafon construit son spec­tacle comme la trace d’une expé­rience, comme l’interface de dia­logues éman­ci­pa­teurs. Les décla­ra­tions sont tou­jours fra­giles, ténues, sus­pen­dues à leur propre énon­cia­tion. Pro­po­sant une repré­sen­ta­tion un peu sta­tique et mono­li­thique, l’expression s’insinue entre les énon­cés, sem­blant pro­po­ser comme une gram­maire éphé­mère du dire.

Cava­lières est la pre­mière créa­tion d’Isabelle Lafon des­ti­née au Grand théâtre de La Col­line, après avoir pré­senté au Petit théâtre la tri­lo­gie des Insou­mises (Deux ampoules sur cinq, Let me try et L’Opoponax) en 2016, Vues Lumière en 2019, Les Impru­dents en 2022 et Je pars sans moi en 2023.