Maurizio Serra, de l’Académie française, Munich 1938 — La paix impossible

Le sym­bole d’une capi­tu­la­tion face à une dictature !

Munich 1938, plus pré­ci­sé­ment les 29 et 30 sep­tembre, voit la mise à mort de trai­tés de paix et livre la Tché­co­slo­va­quie à l’appétit d’un dic­ta­teur. C’est la der­nière ten­ta­tive d’entente diplo­ma­tique entre les puis­sances euro­péennes : deux démo­cra­ties, la France et le Royaume-Uni, deux dic­ta­tures, le Troi­sième Reich et l’Italie fas­ciste.

Ces der­nières veulent modi­fier radi­ca­le­ment l’assiette géos­tra­té­gique du conti­nent alors que les deux pre­mières sou­haitent conser­ver, autant que pos­sible, l’ordre exis­tant. Mais ce pacte est miné par la mau­vaise foi et les arrière-pensées de tous les signa­taires, par l’absence à la table de négo­cia­tions des prin­ci­paux inté­res­sés dont on règle le sort.

Tout com­mence après la défaite de l’Allemagne en 1918 quand des trai­tés recom­posent le cœur de l’Europe, que ce soit Ver­sailles, Saint-Germain-en-Laye, Le Tri­anon, Locarno… C’est sur­tout à par­tir de jan­vier 1933, quand Hit­ler prend le pou­voir en Alle­magne que tout cha­vire. Il pré­texte le retour au pays des Alle­mands des Sudètes, ce ter­ri­toire inclus dans le giron de la Tché­co­slo­va­quie.

Mais, his­to­ri­que­ment, jamais les Sudètes n’avaient appar­tenu à l’Allemagne, sauf une enclave rat­ta­chée au royaume de Saxe. Cette com­mu­nauté vivait en bonne entente depuis des siècles avec celles de Bohème, Mora­vie, Car­pates slo­vaques. Le retour à la mère patrie de ces trois mil­lions d’Allemands est le pré­texte pour s’emparer des usines d’armements et des struc­tures indus­trielles et minières du pays.

Deux choix, parmi tant de ratés sont cepen­dant lourds de consé­quences : recon­naître au Reich la tutelle des Alle­mands des Sudètes et exclure l’Union sovié­tique à cause des pro­jets de péné­tra­tion de Sta­line en Europe, pro­jet évident depuis 1930.

Après une intro­duc­tion très éclai­rante de la situa­tion, l’historien pro­pose des por­traits des prin­ci­paux acteurs de ce qu’il faut appe­ler un drame. Ce sont ceux des quatre hommes qui se sont retrou­vés et ceux de trois autres non pré­sents mais qui ont pesé, par leur absence et dans la suite. Ont signé cet accord Arthur Neu­ville Cham­ber­lain, au tem­pé­ra­ment ren­tré, pro­cé­du­rier et migrai­neux, Edouard Dala­dier sur­nommé le tau­reau du Vau­cluse, Benito Mus­so­lini, l’homme bronzé, et Adolf Hit­ler le petit capo­ral de Bohème qui souffre de son ori­gine de déclassé. Dans la cou­lisse, Edvart Beneš, homme poli­tique émi­nent de Tché­co­slo­va­quie, Sta­line, et Roo­se­velt, aux USA.

Puis l’historien détaille, en quatre par­ties les dif­fé­rents évé­ne­ments, actions, acteurs qui ont œuvré avant, pen­dant, après Munich. Une chro­no­lo­gie, superbe de syn­thé­tisme, offre une vision glo­bale du drame. Le texte de l’accord figure en annexe.

Serra fait une pré­sen­ta­tion claire d’événements nébu­leux, d’une suc­ces­sion de traî­trises diplo­ma­tiques, de démis­sions, d’abandons. Il expli­cite, décrypte et donne des faits peu connus, voire cachés comme une des affa­bu­la­tions de Mal­raux qui s’est vanté d’avoir sauvé la vie d’un homme en inter­ve­nant auprès de Goeb­bels… qu’il n’a jamais rencontré.

Ce livre décrit un moment pri­mor­dial de l’histoire de l’Europe, don­nant les clés essen­tielles pour en com­prendre les fon­de­ments et sur­tout les consé­quences. Mau­ri­zio Serra livre une mine de ren­sei­gne­ments, d’informations sur la genèse de cette ren­contre diplo­ma­tique, son dérou­le­ment et les suites désas­treuses qu’elle a engen­drées.

Un ouvrage de réfé­rence sur une catas­trophe his­to­rique qui devrait res­ter unique.

serge per­raud

Mau­ri­zio Serra, de l’Académie fran­çaise, Munich 1938 — La paix impos­sible, Édi­tions Per­rin, avril 2024, 400 p. — 24,00 €.