Gérard Carré & Didier Cohen, Qui vous parle de mourir ?

Une traque haletante

Ce roman est paru chez Gal­li­mard, dans la col­lec­tion Série Noire n°1885, en 1982. C’est le 7 novembre 1981, dans le bois de Vin­cennes, que Malou, une pros­ti­tuée, est égor­gée. Elle ne sait pas qu’elle est la qua­trième. Jean-Pierre Mou­gin et Alexandre Stei­ner sont en passe de réus­sir le repor­tage le plus explo­sif de leur car­rière. Jipé est tra­cassé par la convo­ca­tion de son patron, qui gère une agence de presse privée.

Albert, au com­mis­sa­riat de Vin­cennes, accueille Liza une jeune femme ramas­sée par ses col­lègues. Elle est trau­ma­ti­sée et mutique. Parce qu’il n’obtient rien pour faire le procès-verbal, qu’elle est nu pieds, son talon de chaus­sure cassé, il pro­pose de la rame­ner chez elle. Elle finit chez lui. Mais le tueur est sur leurs traces. Il peut égor­ger Albert mais ne peut empê­cher Liza de s’enfuir. Celle-ci a eu le temps de prendre le papier sur lequel Albert avait noté le lieu de rendez-vous avec Alex.

Jipé res­sort de son entre­tien en colère : son patron ne veut plus qu’il enquête sur Ordre Noir, ce grou­pus­cule d’ultra-droite. Il rejoint Alex chez lui. Là, deux poli­ciers viennent récu­pé­rer tous leurs dos­siers d’enquête. Face au refus du jour­na­liste, ils se montrent très mena­çants sor­tant leur arme. Alex, un ex-policier, les abat…

Pour faire vivre cette intrigue très mou­ve­men­tée, les roman­ciers ont conçus une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes, un groupe soudé pour faire face à une vio­lence exa­cer­bée. Jipé est devenu jour­na­liste free-lance. Il est en couple avec Hélène une jeune auteure de bandes des­si­nées. C’est elle qui lui a pré­senté, il y a cinq ans, Alex, ex-inspecteur prin­ci­pal, devenu écri­vain de talent. Depuis ils sont insé­pa­rables.

Face à eux, un grou­pus­cule d’extrémistes qui fomente des atten­tats et qui a ses entrées dans le monde poli­cier. Entre les deux, une pros­ti­tuée est pour­chas­sée par un tueur obs­tiné. Elle ne com­prend pas pour­quoi on veut l’assassiner.

Ce roman à l’intrigue ser­rée, elle se déroule sur trois jours, aux actions par­ti­cu­liè­re­ment vio­lentes, ne fait pas dans la den­telle. Avec une nar­ra­tion tonique, des dia­logues à l’emporte-pièce mais qui font mouche, des réfé­rences à des évé­ne­ments authen­tiques de l’époque, les roman­ciers signent une his­toire qui se lit avec avi­dité. Ils sèment nombre de réfé­rences musi­cales de l’époque, évoquent Jean-Claude Claeys, un illus­tra­teur de talent, Bilal et ses Pha­langes de l’Ordre noir, use d’un voca­bu­laire déto­nant, d’images tru­cu­lentes, osant citer des marques comme Cas­se­grain dont le cas­sou­let donne des maux d’estomac à un per­son­nage. La page 201 est d’une actua­lité brû­lante quant à la situa­tion poli­tique, sociale et médiatique.

Les auteurs ins­tallent un cli­mat qui régnait au début des années 1980 mais qui reste tout à fait valable aujourd’hui. Mais la toni­cité de l’intrigue, les per­son­nages, emportent l’adhésion à un récit qui se lit avec délectation.

serge per­raud

Gérard Carré & Didier Cohen, Qui vous parle de mou­rir ?, Folio Poli­cier n° 1015, mars 2024, 336 p. — 10,40 €.