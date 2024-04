Mycé­lium

Ce roman est la quête d’une femme avide de liberté et d’amour. Les pay­sages du Sud sont envoû­tants. Ils enva­hissent les sens. L’imméditeté du métier de vivre est puis­sant de sen­sua­lité. Existe la lutte de la fan­tas­ma­go­rie intime contre la grande fabrique du désir imposé.

Les deux deviennent — sous forme de deve­nir – ce récit de voyage inté­rieur — mais pas que. S’y déve­loppent des contre-allées de la nar­ra­tion au sein de la tra­ver­sée de diverses fron­tières qui finissent par mettre en sus­pens l’exil inté­rieur. Si bien que le texte devient une forme de néces­sité pour notre époque comme pour la pra­tique de la fic­tion et la posi­tion de l’auteure dans la société qu’elle dépasse ici sous forme de sau­va­ge­rie néces­saire sous le marteau-pilon de la civilisation.

En dépit de l’angoisse, du doute qui tra­verse l’héroïne, son ivresse demeure dans la filière de l’insécurité sans tou­te­fois cher­cher à ras­su­rer ses lec­trices et lec­teurs. Le roman ne perd jamais la force du désir et d’une cer­taine façon il n’est ques­tion que de lui au moment où l’écriture pousse en cham­pi­gnon véné­neux mais à consom­mer au-delà du simple pour son plai­sir qui tue mais fascine.

Rien ici d’une lit­té­ra­ture ascé­tique mais tout le contraire. Dans l ‘ima­gi­naire et le réel existent une cer­taine spi­ri­tua­lité mais sur­tout un sen­ti­ment tel­lu­rique. La puis­sance reçue des sens et de leurs volup­tés est tou­jours incroyable à qui ne sau­rait voir qu’une ligne d’horizon légè­re­ment bleuâtre. L’auteure trace un che­min, un réseau, un mycé­lium. Elle fait sen­tir com­ment l’énergie cir­cule et com­ment les choses peuvent se trans­for­mer dans une renaissance.

jean-paul gavard-perret

Olivia-Jane Cohen, L’immédiat, Douro Edi­tions Paris, février 2024 132 p. — 19,00 €.