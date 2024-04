Contre toutes attentes

Dans ce livre remar­quable, la conscience de soi ici se révèle dans des dyna­miques d’écart et de dis­tance. Du temps, de la parole, de l’espace, les seuils infran­chis­sables sont révé­lés. L’équilibre vacillant d’une dis­so­lu­tion de l’être expulsé, égaré, excen­tré est ana­lysé : “Otage, je suis l’insituable, entre l’immobilité d’un état et l’impossible sta­bi­li­sa­tion du sens et d’une appar­te­nance à soi. Je suis l’écartèlement, l’incertitude entre l’ici et le là-bas”, écrit-elle.

Soli­tude et mul­ti­tude res­tent au centre et l’image de soi qui devient l’objet d’une pres­sion tyran­nique, irra­tion­nelle et per­ver­tie. L’auteure cherche à prendre conscience de sa fra­gi­lité et de la soli­tude de l’être jeté dans le monde, au sens du Dasein. Elle rap­pelle que l’on a mas­sa­cré col­lec­ti­ve­ment et inter­venu au cœur des liens les plus ori­gi­nels pour les désintégrer.

Olivia-Jeanne Cohen crée un livre melting-pot axé sur le quo­ti­dien, le concept de « pré­sence qui tra­verse le livre. De fait, l’auteure donne du poids à l’espoir, même si demeure for­cé­ment le côté de l’amertume géné­rée par l’Histoire et le pré­sent.

Reste là une force majeure au moment où l’écriture pousse sur le champ de la réflexion vers l’essentiel.

jean-paul gavard-perret

Olivia-Jeanne Cohen, L’image de soi, Pré­face de Jacques Cauda, Edi­tions Douro, coll. Essais, Paris, 2024 — 17,00 €.