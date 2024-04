Gian Butturini, Pietra su Pietra — Stone on Stone, il volto e l’anima degli uomini della pietra bresciana (exposition)

L’image et le réel

Gian But­tu­rini (1935–2006) a com­mencé sa car­rière à Bres­cia dans les années 1950 en tant que gra­phiste publi­ci­taire. Il fonde l’atelier VARO avec Luciano Salo­dini dans les locaux du peintre Carlo Salo­dini. En 1957, il enseigne la psy­cho­lo­gie des cou­leurs et de la figure à l’IEVP. Jusqu’en 1969, il conçoit des cam­pagnes publi­ci­taires natio­nales et inter­na­tio­nales.

Il a été récom­pensé dans plu­sieurs pays et son livre le plus célèbre reste Lon­don by Gian But­tu­rini. il s’engage sur la voie du pho­to­re­por­tage et aban­donne la publi­cité par choix cultu­rel, expé­ri­men­tant avec des gra­phismes libres de com­mande. Et ce livre i,nspiré par la Beat Gene­ra­tion, est rapi­de­ment devenu un culte du pho­to­jour­na­lisme international.

Pour le nou­veau gra­phisme artis­tique, l’auteur a exposé des œuvres signi­fi­ca­tives dans des gale­ries d’art en pro­po­sant une cri­tique contre le consu­mé­risme et s’est lancé dans de grands repor­tages pho­to­gra­phiques qui le conduisent en Ulster, à Cuba et au Chili.

Ses docu­men­taires res­tent essen­tiels pour ses ren­contres avec l’humanité. Ses archives sont actuel­le­ment conser­vées par ses enfants qui ont fondé l’association Gian But­tu­tini. Ils dif­fusent l’immense tra­vail accom­pli par leur père. Depuis sa dis­pa­ri­tion, les ini­tia­tives ont été nom­breuses — dont la plus récente.

jean-paul gavard-perret

Gian But­tu­rini, Pie­tra su Pie­tra — Stone on Stone, il volto e l’anima degli uomini della pie­tra bres­ciana, Palazzo Bono­ris, Bres­cia, 2024.