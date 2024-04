Nicolas Pesquès, La face nord de Juliau, dix-neuf

Souf­fler n’est pas citer

Nico­las Pes­quès — presque contraint et forcé — a devant lui le mont Juliau depuis sa vingt-cinquième année. A l’épreuve le temps, la col­line a changé,. L’écriture de l’auteur aussi. Pour­tant, la pre­mière impose à la seconde sa loi et son poids depuis 1980, date où l’écrivain entama sa conquête avec La face nord de Juliau.

En a suivi une expé­rience géo­lo­gique, géo­gra­phique, archéo­lo­gique et sur­tout poé­tique. Expé­rience “infi­nie” (aurait dit Blan­chot) et dont Juliau est le motif comme la Sainte-Victoire le fut pour Cézanne.

Néan­moins, il n’est pas néces­saire d’avoir lu les épi­sodes pré­cé­dents pré­ludes à cette nou­velle ver­sion. Des cita­tions entrent en vibra­tion. Elles servent à tout pour ce lieu avec gestes, ani­maux, phé­no­mènes et même des réagen­ce­ments de ce qui s’est passé Mais elles servent sur­tout à ques­tion­ner ce pay­sage qui peu à peu devient inté­rieur par le lan­gage. Elles ont valeur d’une opé­ra­tion radi­cale et de sur­croît à la manière de Cézanne lorsqu’il rem­pla­çait la mon­tagne par des rectangles.

L’objec­tif est d’introduire non le mais du motif selon une langue qui per­met de se trou­ver elle-même par ce qu’elle dit et creuse. Elle crée “en sub­stance” une autre mon­tagne ou plu­tôt son image la plus sourde. Elle n’ajoute rien mais ne retranche pas plus, afin d’atteindre une sorte de mon­tagne pre­mière qui ne serait pas pour autant pure essence ou concept.

jean-paul gavard-perret

Nico­las Pes­quès, La face nord de Juliau, dix-neuf, Flam­ma­rion / « Poé­sie », Paris, 2024, 218 p. — 20,00 €.