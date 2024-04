James Whitlow Delano, Inghiottiti dalla plastica (exposition)

Plas­tique en stock

L’expo­si­tion de James Whit­low Delano évoque le pro­blème omni­pré­sent des déchets plas­tiques, qui touche tous les pays. Les dégâts sont immé­dia­te­ment visibles dans les décharges à ciel ouvert, en ville, à la cam­pagne et sur les côtes où s’échouent les déchets visibles ou non lorsqu’ils sont trans­for­més en micro­plas­tiques, qui conta­minent la chaîne ali­men­taire.

Selon Delano : « Le plas­tique est lit­té­ra­le­ment pré­sent aux quatre coins de la pla­nète”. Le plas­tique est trouvé dans le sol, les rivières, l’air et sur des îles et terres iso­lées et par les cou­rants des océans et la mer Médi­ter­ra­née consi­dé­rée comme la sixième « île de plastique ».

En 2017, la pla­nète avait pro­duit un total de 8,3 mil­liards de tonnes de plas­tique et, depuis, 8 mil­lions de tonnes sup­plé­men­taires finissent chaque année dans les océans. La muni­ci­pa­lité de Venise s’est enga­gée dans ce domaine, elle est en tête en Ita­lie pour la col­lecte sélec­tive des déchets et lutte contre la dis­per­sion du plas­tique dans la nature, en rédui­sant l’utilisation de plastique.

L’artiste docu­men­taire basé au Japon, pho­to­graphe pro­fes­sion­nel depuis 1987, met en évi­dence l’immersion totale des matières plas­tiques, du gazon arti­fi­ciel, des plan­chers, des cui­seurs à riz et cafe­tières, des embal­lages et des vête­ments bon mar­ché, etc… Ses pho­to­graphes de six conti­nents docu­mentent le chan­ge­ment cli­ma­tique. Elles se retrouvent par exemple sur le Natio­nal Geo­gra­phic, Geo Maga­zine, The New York Times, etc..

jean-paul gavard-perret

James Whit­low Delano, Inghiot­titi dalla plas­tica, Cen­tro Cultu­rale Can­diani, Venise, du 23 mars au 12 mai 2024.