Eurydice (Jean Anouilh / Emmanuel Gaury)

Un conte cruel et vivifiant

Le spec­tacle com­mence dans le noir, au son du vio­lon. Un père et son fils, atta­chés l’un à l’autre, se pro­mettent de ne pas se sépa­rer. Une mère et sa fille, enchaî­nées l’une à l’autre on ne sait com­ment, font pen­dant. Cha­cune de ces paires consti­tue un couple impro­bable sui­vant une route déjà défi­nie.

Une ren­contre inopi­née entre les deux jeunes gens qui n’attendent rien, qui ne se cherchent pas, qui se trouvent avec la sim­pli­cité d’un regard qui recon­naît, qui n’exige pas, qui s’échange. Tous deux disent leur émer­veille­ment à la troi­sième per­sonne, la magie de leurs aspi­ra­tions secrètes enfin satis­faites. C’est l’occasion de déve­lop­per des para­doxes sur le bon­heur, sur la vie qui nous charme à mesure qu’elle nous échappe. Le texte de Jean Anouilh est frais, alerte, actua­li­sant le mythe d’Orphée et Eury­dice en le situant quelque part dans la France d’après-guerre.