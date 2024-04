Bérénice (Jean Racine / Romeo Castellucci)

Spec­tral spec­tacle spéculaire

A force d’éloigner le verbe, le risque est de sépa­rer les comé­diens de leurs rôles et de prendre des dis­tances avec toute signi­fi­ca­tion. Les paroles sont des­ti­tuées au pro­fit d’un sens dif­fus, poli et tanné par le son. Les vers impri­més sur le rideau qui entoure la scène pro­cèdent encore du brouillage des codes. Cou­ron­ne­ment et allé­geance sont des cho­ré­gra­phies qui laissent la prin­ci­pale pro­ta­go­niste du spec­tacle hors-jeu.

La tona­lité de la pres­ta­tion est le plus sou­vent hyp­no­tique, nour­ris­sant un sen­ti­ment d’irréalité consti­tu­tive. Les répliques sont don­nées à entendre dans une adresse sans réponse. Dans un jeu pré­cieux, presque Pan­to­mime, Isa­belle Hup­pert invoque des puis­sances qui la dépassent et décident de son sort. Le sacre de l’Empereur est une vio­lence qui fou­droie les êtres qui s’y oppo­se­raient. Il reste à terme des injonc­tions para­doxales qui disent le retrait de l’apparaître.