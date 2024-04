Maxime Reynaud, La dernière invasion. 1798, quand la France révolutionnaire débarque dans les îles Britanniques

Le débar­que­ment inconnu

C’est un livre abso­lu­ment pas­sion­nant que celui écrit par Maxime Rey­naud à pro­pos du débar­que­ment des troupes fran­çaises en Irlande, en 1798, afin de prendre à revers l’ennemi anglais.

Livre pas­sion­nant parce que l’auteur, dans une intro­duc­tion et un pre­mier cha­pitre, lumi­neux de clarté et de mise en pers­pec­tive his­to­rique, replace cet évè­ne­ment tota­le­ment méconnu dans l’histoire longue de la conflic­tua­lité franco-anglaise, et dans le contexte de la Révo­lu­tion qui voit arri­ver au pou­voir une élite davan­tage tour­née vers l’hégémonie ter­restre que mari­time, pas plus accep­table d’ailleurs pour Londres. L’étude minu­tieuse de la com­plexité de la société irlan­daise per­met de bien sai­sir le rôle des dif­fé­rents acteurs, des mul­tiples cou­rants politico-religieux, des chefs poli­tiques et mili­taires pro­pul­sés à la tête de cette invasion.

Ouvrage cap­ti­vant car on suit la pro­fonde évo­lu­tion subie par le pro­jet de débar­que­ment du fait de l’expédition en Egypte: “Au lieu d’un axe d’effort prin­ci­pal, il s’agit désor­mais d’une diver­sion dans l’Atlantique pour y atti­rer la Royal Navy et per­mettre à l’Armée d’Egypte d’arriver en Orient sans encombre.” Fai­blesse intrin­sèque qui enlè­vera au plan une par­tie de ses moyens, et à laquelle s’en rajou­tera une autre : l’arrivée en Irlande de l’armée fran­çaise alors que l’insurrection des patriotes irlan­dais qui devait l’accompagner, a déjà été écra­sée par les Anglais.

Etude enri­chis­sante qui déroule le fil des évè­ne­ments, et en fin de compte, de l’échec de cette opé­ra­tion deve­nue la der­nière inva­sion des iles bri­tan­niques : le débar­que­ment dans le Done­gal, l’avancée des troupes fran­çaises, leurs dif­fé­rentes vic­toires, l’inquiétude des auto­ri­tés anglaises et leur prompte réac­tion, le fatal dés­équi­libre des forces et la défaite finale, sui­vie d’une répres­sion san­glante contre les Irlan­dais enga­gés aux côtés des enva­his­seurs français.

Une his­toire tra­gique, dont le Direc­toire porte la res­pon­sa­bi­lité majeure, et que décrit avec minu­tie, clarté et convic­tion Maxime Rey­naud. Une belle réussite.

fre­de­ric le moal

Maxime Rey­naud, La der­nière inva­sion. 1798, quand la France révo­lu­tion­naire débarque dans les îles Bri­tan­niques, Passés/Composés, mars 2024, 284 p. — 24,00 €