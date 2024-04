@ (en nœuds ou dans la boule de neige des fous)

En package fra­gile d’index ver­bo­rum s’alignent des mots attra­pés par leur queue. Contre des déi­fi­ca­tions dou­teuses et bien des opiums des peuples, les robi­nets sont ouverts d’@ en tour­nures espiègles :

@tentif, @choum, @mosphère, @hymie, @lantique, @las, @oll, @ome, @home, @one, @tila, @omique, @onal, @ours, @out, @rabilaire, @re, @rium, @roce, @ophie, @ropine, @tablé, @taché, @taqué, @tardé, @teint, @telé, @tendu, @tendri, @tentat, @tention, @ténué, @terrir, @testation, @tente, @tique, @tirant, @tisé, @touchement, @tractif, @trait, @trappé, @tribué, @tristé, @troupé, @ypique.

jean-paul gavard-perret

Photo Peter Tunley