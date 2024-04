Le mul­tiple et l’une

Ella Balaert se trans­forme ici en iro­nie et humour afin de pro­duire une forme de ses mémoire de 39 années. En choi­sis­sant le for­mat de d’abécédaire, l’auteure revient avec brillance sur son iden­tité faite de pseu­dos qui peu ou prou res­tent quel­que­fois contra­riés avec intel­li­gence.

Certes le pseudo — tant s’en faut — n’est pas une la lâcheté. Car celui-là devient un per­son­nage qui l’attire par les pieds, voire la pusse à croire ce qu’elle ne croit pas. Mais ses limbes ont été sau­vées in extre­mis à la nais­sance de cet artifice.

Celui-ci est le pire ou le meilleur de sa per­son­na­lité. Et elle s’en délecte. Car si rien n’a lieu qu’un pseudo. Il peut selon divers masques deve­nir l’étiquette de lit­té­ra­tures, de vies ima­gi­naires, de récits fan­tas­tiques ou auto­bio­gra­phiques, etc. C’est donc une manière de le et se dire dans quelques fan­tômes ou plein de gens pour celle qui s’estime timide.

Ce livre devient ins­pi­rant et nour­ris­sant là où le pseudo s’affirme d’un moment à un autre et lui donne à réflé­chir, à réagir, à com­prendre les mondes qui tra­vaillent la langue. Ici, sans effet d’ordre, sans exhaus­ti­vité se crée une forme d’altérité maquillée de dou­leur ou de rire.

Néan­moins, et loin de la blague de Lich­ten­berg et son fameux cou­teau dont il manque le manche et la lame, rien ici

ne doit pas faire abs­trac­tion tant Ella Balaert donne à l’âme. Plu­rielle qu’importe puisque le mul­tiple est his­toire, comme elle l’écrit, de “s’éclater” — comme Molière lui même le fit. Preuve que le pseudo est une mala­die ima­gi­naire que l’écriture guérit.

jean-paul gavad-perret

Ella Balaert, De plume et d’ailes, édi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, avril 2024, 204 p. — 16,00 €.