Sylvain Cordurié & Victor Drujiniu, Maîtres assassins — t.04 : “Malgerian”

Une troupe de tueurs aguerris

Dans Osci­tan, l’univers crée par Jean-Luc Istin, nombre de guildes, de com­pa­gnies, de ligues, de races, ont vu le jour et donné lieu à des suites d’albums plus ou moins longues. Après les Maîtres Inqui­si­teurs, cette série com­po­sée de dix-huit tomes, les auteurs déve­loppent Maîtres assas­sins pour mettre en scène la face sombre d’Oscitan. Cette guilde, menée par Nefe­ris, une jeune guer­rière affu­tée, forme des indi­vi­dus char­gés de mis­sions exter­mi­na­trices. Ils obéissent et exé­cutent, grâce à une drogue qui donne des capa­ci­tés excep­tion­nelles, les meurtres qui leurs sont com­man­di­tés.

Mal­gré la voie du crime, choi­sie ou impo­sée, les per­son­nages ne sont pas anti­pa­thiques, voire atta­chants, fai­sant oublier le but final de leur mission.

Armant, le dernier-né d’Aymeric de Lans­let, gran­dit sans affec­tion. Ses parents sont très dis­tants, ses frères et sœurs n’ont pas le droit de lui par­ler. Loin de s’affaiblir il se cui­rasse et fré­quente assi­dû­ment la grande biblio­thèque du châ­teau. Aussi, quand son père lui demande de l’accompagner sur le domaine, aux aurores, il s’attend au pire. C’est à l’abri de ruines que celui-ci va lui ensei­gner le manie­ment des armes pen­dant de longs mois.

Un jour, il sur­prend ses parents acca­blés. Une mis­sive leur annonce qu’ils viennent récla­mer leur dû, comme c’était prévu, ajoute son père. C’est Ryw­han qui l’emmène au siège de la guilde des Maîtres assas­sins. Là, il subit une for­ma­tion sévère en com­pa­gnie de quelques jeunes gens comme lui car la mis­sion qui va leur être confiée…

Si Syl­vain Cor­du­rié assure les scé­na­rii des quatre pre­miers volumes, les des­si­na­teurs et colo­ristes se suc­cèdent pour assu­rer un rythme de paru­tion sou­tenu. Pour le pré­sent album, le des­sin est confié à Vic­tor Dru­ji­niu qui par­ti­cipe à la mise en cou­leurs avec Erwan Seure-Le Bihan.

Le gra­phisme réa­lisé est dans la conti­nuité des séries déjà publiées, don­nant une belle cohé­rence à l’ensemble.

Un album qui se lit avec plai­sir, rythmé, dyna­mique, riche en évé­ne­ments et mis en images avec réussite.

serge per­raud

Syl­vain Cor­du­rié (scé­na­rio), Vic­tor Dru­ji­niu (des­sin et cou­leurs) & Erwan Seure-Le Bihan (cou­leurs), Maîtres assas­sins — t.04 : Mal­ge­rian, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, jan­vier 2024, 56 p. — 15,50 €.