Lousnak, Drapeaux blancs

Abso­lue résistance

Lous­nak est née à Bey­routh. Alors qu’elle a onze ans, elle fuit avec sa famille la guerre qui sévit au Liban, pour Londres, puis Paris avant d’élire domi­cile à Mont­réal en 1982 et fina­le­ment dans les Lau­ren­tides depuis plus de 15 ans. “J’avais 7–8 ans quand les pre­mières bombes sont tom­bées à Bey­routh (1975) et sur notre immeuble, le chaos de la fuite est tou­jours resté très frais dans ma mémoire,” écrit-elle. Elle a puisé dans ses émo­tions pour sa vidéo et de son ins­tal­la­tion “Dra­peaux blancs”.

Mili­tante de sou­ve­nir, Lous­nak a choisi la mémoire comme enga­ge­ment huma­ni­taire et poli­tique, d’abord dès la fin des années 90. Pour elle, « Toute guerre est, en fin de compte, une guerre contre les enfants » et cette expo­si­tion devient un appel à la paix. L’enfant en est donc l’ultime pavillon blanc. Il est sym­bole d’innocence et de pureté comme der­nier éten­dard de la paix. Il reste l’espoir et l’essence de l’avenir pour pré­ser­ver un monde meilleur, dépourvu des hor­reurs de la vio­lence et de la guerre.

En tant qu’Arménienne, Lous­nak qui a grandi sous ce nuage noir qu’était le géno­cide des Armé­niens ne peut pas res­ter silen­cieuse pour lut­ter contre toutes les guerres, les géno­cides, les mas­sacres. Et une nou­velle fois, une telle acti­vité est brû­lante (Gaza en fili­grane).

Elle nous ren­voie ainsi au plus pro­fond de nous-mêmes. Il faut cepen­dant des mises en condi­tions à ce tra­vail de l’art. En ce sens, cer­tains décou­vri­ront un recueille­ment inti­miste : ils vou­dront — dans niches, sol ou vidéo, par une inten­sité des formes et des cou­leurs — scru­ter avec une cer­taine hor­reur els diver­si­fi­ca­tions des a priori du visible guerrier.

jean-paul gavard-perret

Lous­nak, Dra­peaux blancs, La gale­rie du MAI (Mont­réal arts inter­cul­tu­rels) à par­tir du20 avril 2024.